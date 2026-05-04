В Україні готують реформу ВЛК і відбір за професіями замість масових повісток

У Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, яке має усунути недоліки під час проходження військово-лікарських комісій та покращити якість мобілізаційного ресурсу.

Про це повідомили у відповіді на запит hromadske.

У відомстві зазначили, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється: триває цифровізація процесів і вдосконалення правил медоглядів.

«Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому», — йдеться у відповіді Міноборони.

У міністерстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність до служби. Якщо у висновку не враховано реальний стан здоров’я, його можна оскаржити — як у вищих комісіях, так і в суді.

Також у відомстві повідомили, що контроль за роботою ВЛК посилюють: у 2025 році провели 318 перевірок, за результатами яких змінили понад 130 керівників комісій.

Паралельно готують зміни до системи мобілізації. Серед ключових кроків — покращення обміну даними між державними реєстрами, запуск повноцінного електронного кабінету в «Резерв+» та надання лікарям доступу до цифрових медичних історій пацієнтів.

Крім того, планують перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності.

«Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу», — зазначили в Міноборони.

Також у системі «Оберіг» мають відображати інформацію про освіту, професію та стан здоров’я військовозобов’язаних, щоб ефективніше планувати потреби Сил оборони.

Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов наголошував, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що в Україні можуть запровадити демобілізацію, якщо до війська долучаться ті, хто нині уникає служби. Водночас новим військовим варто одразу визначати чіткі строки — 2–3 роки.

Згодом президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи української армії. За його словами, упродовж квітня військове командування разом із урядом узгодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформування. У травні планують погодити всі основні параметри, а вже в червні очікуються перші результати.