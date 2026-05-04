 Міноборони готує зміни до ВЛК і мобілізації: що планують змінити

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 18.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 18.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні готують реформу ВЛК і відбір за професіями замість масових повісток

Мобілізація в Україні. Фото: Getty ImagesМобілізація в Україні. Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, яке має усунути недоліки під час проходження військово-лікарських комісій та покращити якість мобілізаційного ресурсу.

Про це повідомили у відповіді на запит hromadske.

У відомстві зазначили, що процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється: триває цифровізація процесів і вдосконалення правил медоглядів.

Реклама

«Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому», — йдеться у відповіді Міноборони.

У міністерстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність до служби. Якщо у висновку не враховано реальний стан здоров’я, його можна оскаржити — як у вищих комісіях, так і в суді.

Також у відомстві повідомили, що контроль за роботою ВЛК посилюють: у 2025 році провели 318 перевірок, за результатами яких змінили понад 130 керівників комісій.

Паралельно готують зміни до системи мобілізації. Серед ключових кроків — покращення обміну даними між державними реєстрами, запуск повноцінного електронного кабінету в «Резерв+» та надання лікарям доступу до цифрових медичних історій пацієнтів.

Крім того, планують перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності.

«Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу», — зазначили в Міноборони.

Також у системі «Оберіг» мають відображати інформацію про освіту, професію та стан здоров’я військовозобов’язаних, щоб ефективніше планувати потреби Сил оборони.

Раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов наголошував, що без мобілізації країна не зможе втримати фронт, водночас закликав змінити підхід до поводження з людьми під час призову.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що в Україні можуть запровадити демобілізацію, якщо до війська долучаться ті, хто нині уникає служби. Водночас новим військовим варто одразу визначати чіткі строки — 2–3 роки.

Згодом президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи української армії. За його словами, упродовж квітня військове командування разом із урядом узгодили ключові напрямки змін і визначили загальну формулу реформування. У травні планують погодити всі основні параметри, а вже в червні очікуються перші результати.

Останні новини про: Війна в Україні

Українські дрони можуть з’явитися на параді в Москві 9 травня, — Зеленський
Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб
Росія атакує порти України: пошкоджені понад 900 об’єктів інфраструктури
Реклама
Читайте також:
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакує порти України: пошкоджені понад 900 об’єктів інфраструктури
Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб
Українські дрони можуть з’явитися на параді в Москві 9 травня, — Зеленський

Державні траси у Доманівській громаді треба капітально ремонтувати, але гроші на цей рік не виділили

Міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

2 години тому

На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко

Головне сьогодні