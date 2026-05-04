Росія атакує порти України: пошкоджені понад 900 об’єктів інфраструктури

Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Держекоінспекція

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або частково знищили понад 900 об’єктів портової інфраструктури України, серед яких — 177 цивільних суден.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, порти залишаються одними з головних цілей російських атак. Водночас суттєво зросла інтенсивність ударів безпілотниками.

— З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БПЛА, то цього року — вже понад 800, — повідомив міністр.

Попри складну безпекову ситуацію, морська логістика продовжує працювати. З початку року через українські порти обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів.

Кулеба зазначив, що нині в портах діють спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. До їх складу входять працівники підприємств, переважно ветерани повномасштабної війни.

— Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств — переважно ветеранів повномасштабної війни. Уже маємо перші збиття. Державні підприємства безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно підрозділи підпорядковуються Повітряним Силам ЗСУ. Наше завдання — посилювати захист портової інфраструктури і забезпечувати стабільну роботу логістики навіть в умовах постійних атак, — зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.