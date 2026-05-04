 Через атаки РФ пошкоджені понад 900 об’єктів портової інфраструктури України

  • понеділок

    4 травня, 2026

  • 18.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 4 травня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 18.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакує порти України: пошкоджені понад 900 об’єктів інфраструктури

Розлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: ДержекоінспекціяРозлив олії внаслідок обстрілу у Чорноморську. Фото: Держекоінспекція

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або частково знищили понад 900 об’єктів портової інфраструктури України, серед яких — 177 цивільних суден.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, порти залишаються одними з головних цілей російських атак. Водночас суттєво зросла інтенсивність ударів безпілотниками.

Реклама

— З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Інтенсивність атак дронами зростає: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 БПЛА, то цього року — вже понад 800, — повідомив міністр.

Попри складну безпекову ситуацію, морська логістика продовжує працювати. З початку року через українські порти обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів.

Кулеба зазначив, що нині в портах діють спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. До їх складу входять працівники підприємств, переважно ветерани повномасштабної війни.

— Це підрозділи, сформовані з працівників підприємств — переважно ветеранів повномасштабної війни. Уже маємо перші збиття. Державні підприємства безпосередньо залучені до захисту критичної інфраструктури, проте організаційно підрозділи підпорядковуються Повітряним Силам ЗСУ. Наше завдання — посилювати захист портової інфраструктури і забезпечувати стабільну роботу логістики навіть в умовах постійних атак, — зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що обстріл росіян Одеської області 26 квітня пошкодив інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Зокрема, зруйнований і резервуар з соняшниковою олію об’ємом 6 тисяч тонн. Олія потрапила в акваторію порту.

Останні новини про: Війна в Україні

Українські дрони можуть з’явитися на параді в Москві 9 травня, — Зеленський
Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб
В Україні готують реформу ВЛК і відбір за професіями замість масових повісток
Реклама
Читайте також:
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні готують реформу ВЛК і відбір за професіями замість масових повісток
Понад тисяча українців досі в полоні РФ, їхній стан погіршується, — Коордштаб
Українські дрони можуть з’явитися на параді в Москві 9 травня, — Зеленський

Державні траси у Доманівській громаді треба капітально ремонтувати, але гроші на цей рік не виділили

Міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

2 години тому

На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко

Головне сьогодні