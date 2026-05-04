«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Бруд на дорогах Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська міська рада звернулась до Служби відновлення та розвитку інфраструктури з проханням прибрати від бруду дороги та мости, які перебувають на їх балансі, але знаходяться у межі міста.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Значна кількість піску залишилась на дорогах Миколаєва після зимового періоду — ним обробляли дороги під час ожеледиці. Наразі, каже мер, комунальні служби прибирають пісок поетапно: спочатку вручну збирають основні маси, після чого до очищення залучають спецтехніку.

— Треба сказати, що останні голольоди у нас найрекордніші за останні 10 років. Ми вже не мали можливості сипати сіль і висипали саме піщано-сольовий розчин з найбільшою кількістю піска. Зараз працюють наші пилососи на тих місцях, де пройшли ручники і зібрали лопатами велику кількість піска, який використали під час зими. Ми продовжуємо прибирати це. Тобто спочатку потрібно прибрати це все ручниками і вже після того проходити нашими автомобілями, пилососами, які працюють також в місті, — сказав мер.

Водночас у межах Миколаєва є ділянки доріг державного значення, які не перебувають на балансі міста, додав Олександр Сєнкевич. Йдеться, зокрема, про окремі магістралі та мости, утримання яких належить до повноважень Служби відновлення та розвитку інфраструктури області.

— Ми написали звернення від міської ради до Служби відновлення автомобільних доріг, якій належить якраз прибирання, утримання цих доріг. Це проспект Героїв України, частина вулиці Пушкінської — нині Аркасівської, Великої Морської, і виїзд з міста на Одесу. На жаль, поки що не отримали відповіді. Тримаємо це питання на контролі. Направили ще одне запитання. Найближчим часом буду зустрічатися з головою обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, наголошу на цьому. Насправді ви праві, саме на цих дорогах, вже в деяких місцях просто не видно бордюру через бруд, який там накопичився. А ми не можемо прибирати, бо потім Держаудитслужба скаже, що це не наші повноваження і ми витратили бюджетні кошти на прибирання доріг, які не є в нашому балансі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві після зими на велодоріжках уздовж бордюрів залишилися пісок і сміття. Велосипедисти скаржаться, що через це пробивають шини.

А що з ремонтом доріг у Миколаєві?

Після цьогорічної зими на дорогах Миколаєва з'явились глибокі ями через вплив циклів замерзання-розмерзання та протиожеледні реагенти, якими засипали асфальтне покриття.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у бюджеті міста наразі немає коштів на поточний та капітальний ремонти доріг. Він зауважив, що у бюджеті є лише 20 мільйонів гривень виключно на ямковий ремонт доріг на весь рік.

Водночас у коментарі «МикВісті» директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко розповів, що масового ямкового ремонту на дорогах Миколаєва не буде ще близько місяця через нестабільні погодні умови та вологість основи доріг.

На початку березня комунальники почали виконувати ямковий ремонт на проспекті Центральному.

А з бюджету Миколаєва вирішили виділити 14 мільйонів гривень на аварійний та ямковий ремонт доріг.