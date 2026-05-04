Найбільший роботодавець серед бізнесу у Миколаєві виявився обленерго: 2865 працівників

Будівля «Миколаївобленерго», фото узяте з сайту reform.energy

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» увійшло до рейтингу найбільших роботодавців України у 2026 році. Підприємство працевлаштувало 2 865 співробітників.

Про це свідчать дані щорічного рейтингу найбільших роботодавців у регіонах, опублікованого «Опендатабот».

«Укрзалізниця» залишається найбільшим роботодавцем країни зі штатом у 169 952 працівники. Водночас чисельність персоналу держпідприємства за рік скоротилася на 4,9%.

У приватному секторі лідером Дніпропетровщини є «АТБ-Маркет» (46 649 працівників), а на Полтавщині найбільший штат зафіксовано в мережі «Аврора», де кількість співробітників становить 14 590 осіб (+16% за рік).

У паливному та енергетичному сегментах відбулися структурні ротації. На Волині лідером регіону стала компанія WOG із показником 5490 співробітників – зростання в 1,7 раза пояснюється консолідацією юридичних осіб.

Крім того, у 10 областях України найбільшими осередками працевлаштування залишаються місцеві обленерго. На Житомирщині першість тримає мережа UPG (ПП «Укрпалетсистем»), яка збільшила штат до 4154 працівників (+8% за рік).

Аграрний сектор і харчова промисловість зберігають ключові позиції в центрі країни. Вінницька птахофабрика (група МХП) забезпечує роботою 6 636 людей, що на 11,3% більше, ніж торік. На Київщині лідирує мережа «Фора» з показником 9462 співробітники (+3%).

Промислові центри та виробничі майданчики заходу України демонструють скорочення чисельності персоналу. На «Запоріжсталі» працює 8039 осіб (-6,3%), а на закарпатському заводі «Флекстронікс» – 2 408 працівників (-6%).

У регіонах із меншою концентрацією великого бізнесу, як-от Чернівецька чи Херсонська області, найбільшими роботодавцями є локальні компанії: «Тайстра груп» (1163 особи) та Taurt Medical (426 осіб) відповідно.

Нагадаємо також, що ще влітку 2025 року в АТ «Миколаївобленерго» пройшов обшук в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж.