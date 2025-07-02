Нескорений ринок: Як війна трансформує бізнес на півдні?

Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», фото: Костянтин і Влада Ліберови

Війна суттєво змінила умови ведення бізнесу в Україні, а особливо – в південних регіонах, таких як Одеська та Миколаївська області. Ці регіони, традиційно сильні в аграрному секторі, торгівлі та логістиці, зіткнулися з низкою викликів: обстрілами, зруйнованою інфраструктурою, проблемами з експортом та закритими портами. Частина підприємств зупинилася або релокувалася, інші ж адаптуються та навіть відкривають новий бізнес.

Яка зараз ситуація з підприємництвом на півдні, наскільки складно працювати в умовах нестабільності та які історії стоять за цифрами – з’ясовували журналісти «МикВісті» та «Одеського життя».

Нова реальність: виклики для бізнесу після 24 лютого

Одним із перших і найболючіших ударів по українському бізнесу стало порушення логістики, свідчать дані дослідження Kyivstar Business Hub. З початком повномасштабного вторгнення зупинилися залізничні маршрути, порти були заблоковані, частина доріг – зруйнована або стала небезпечною. Підприємства, що працювали з імпортом або експортом, опинилися в умовах повної невизначеності: сировину стало складно доставити, готову продукцію – вивезти. Деякі компанії залишилися без складів або не могли отримати товари, які застрягли на кордоні. Витрати на логістику зросли разом із ризиками – і це особливо болісно вдарило по малому і середньому бізнесу.

Зруйнований міст у Вознесенську, архівне фото «МикВісті»

Коли бойові дії охопили промислові регіони, тисячі підприємств опинилися перед вибором: зупинити роботу чи евакуюватися. У 2024 році понад 11 тисяч компаній змінили адресу реєстрації – такі цифри наводить Єдиний державний реєстр. Держава швидко запустила програму релокації бізнесу до безпечніших регіонів – на захід та в центр країни.

Що з бізнесом на півдні? Огляд загальної економічної ситуації

Основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, – це податки та мобілізація, каже нам у коментарі макроекономіст, експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін.

— Підняття цін на електроенергію, збільшення податків, введення військового збору, повернення обов'язкового ЄСВ (єдиного соціального внеску, — прим.) — збільшили податкове навантаження. На сьогодні ми дійсно можемо казати, що економіка нашої країни входить у стан стагнації. Ніхто не розуміє, коли закінчиться війна й, відповідно, не може інвестувати свої гроші. Через невизначеність усі переходять в режим економії, а це погано відображається на роботі малого бізнесу, — додав експерт.

Статистика відкриття та закриття ФОПів на півдні у І кварталі 2025 року. Інфографіка «МикВісті»

Ситуацію з бізнесом у Миколаївській області, каже Данило Монін, вирізняє близькість до лінії фронту та проблеми з логістикою, оскільки порти там закриті вже четвертий рік. Раніше лунали ідеї включити область до «зернового коридору» і відкрити миколаївські порти, але зараз це неможливо через окупацію Кінбурнської коси. Попри це, бізнес і далі звертається до міжнародної спільноти із закликом відкрити порти. «Їх блокада паралізувала торгівлю півдня», кажуть у компанії «Нібулон».

– Економіка області зазнає серйозних втрат – не лише через простої самого порту, а й через те, що підприємства втрачають прибутки: логістика ускладнилася і тепер складає значну частину вартості продукції, – пояснив у коментарі заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов.

Територія порту у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Але Одеська область, каже експерт Данило Монін, почувається економічно впевненіше, оскільки морські порти там працюють. Це дозволяє забезпечити робочими місцями багатьох людей.

– Зараз єдині морські ворота країни – це Одещина. Робота портів там дає змогу створювати більше робочих місць. Це, вважаю, допомагає Одещині триматися краще у порівнянні з іншими областями, – додав Данило Монін.

Історії бізнесу: від вимушеного закриття до створення нового

Однак бізнес півдня – це не лише про логістику та порти. Тут також є багато підприємців малого та середнього бізнесу, які працюють у абсолютно різних галузях.

«Працювати під час війни і в мирний час – це різні речі». Як відкрити логістичний бізнес в таких умовах

Grain Cargo Shipping відкрилась у 2023 році – вже під час повномасштабної війни. Схема роботи проста: компанія приймає зернові на орендованих складах, везе їх до одеського порту та вантажить на судна. Незважаючи на невелику команду – лише 10 людей, компанія перевалює близько 300 тисяч тонн на рік.

– Ми працюємо через контрагентів, бо тримати великий штат у логістиці складно. Тарифи знижуються, а працівники хочуть кращих умов. Тому все йде до того, що повноцінними гравцями можуть залишитися тільки великі компанії – українські чи міжнародні, – пояснює виконавчий директор компанії Микола Гапеєв, який до війни працював у логістичній компанії в Миколаєві.

Судно заходить у порт Миколаєва, фото «МикВісті» взяте для ілюстрації

– Війна впливає на кожен бізнес. Звичайно, працювати під час війни і працювати без війни — це різні речі. Бізнес не так складно відкрити, як утримати. Найбільший дефіцит – це люди. Хтось виїхав, хтось пішов на фронт. А дехто просто боїться працювати через ситуацію з ТЦК. Спеціалістів бракує. До того ж ніхто не відміняв обстріли та повітряні тривоги, – каже він.

Водночас, за його словами, ситуація з логістичним бізнесом стає більш логічною та прогнозованою.

– З 2022 року, коли логістика була надприбутковою через дефіцит потужностей, бо працювали тільки порти на Дунаї, у галузь кинулись усі. Тоді ставки перевалки доходили до 25 доларів за тонну. Зараз – лише 8. Тож на ринку залишаються або старі гравці, або ті, хто встиг адаптуватись, – підсумовує Микола Гапеєв.

«В якийсь момент я опустила руки». Як війна змусила миколаївську підприємицю закрити столярний бізнес

Анастасія Марципан 7 років розвивала столярну майстерню в Миколаєві. Її дерев’яні фотофони для Instagram стали популярними ще у 2017-му, згодом вона отримувала замовлення від Garnier, Roshen, Tarta. Працювала навіть під обстрілами. Але війна врешті-решт зламала не цех, а команду.

– У нас за весь час забрали служити п’ятьох майстрів. А хорошого майстра знайти дуже складно, до того ж їх треба навчати саме нашій специфіці. Щойно людина входить у ритм і починає працювати – її мобілізують. І все з початку. У клієнта терміни, а в мене знову новий майстер, – каже Анастасія.

Анастасія Марципан у власній майстерні столярних справ, фото «МикВісті»

За пів року вона змінила чотирьох співробітників і до останнього сподівалась, що вдасться зібрати нову команду.

– Я звикла боротися, не вмію здаватися. Закрити майстерню – це як визнати, що я поганий підприємець. Але коли ми попрощалися з останнім майстром, я сказала собі – досить. Ми зібрали всі готові вироби, продали їх. З виручки я заплатила податки, і все, – розповідає вона.

«Живий приклад успішного ветеранського бізнесу». Як одеська піцерія підтримує ветеранів

Veterano Pizza – це не просто піцерія, а ветеранський проєкт із чіткою соціальною місією. Власник одеської франшизи – артилерист 28-ї бригади, ветеран війни Олександр Голопотелюк. Його головна мета – підтримати побратимів і їхні родини, створюючи для них робочі місця.

Першу піцерію на Канатній він відкрив у 2021 році. А з початком повномасштабної війни – другу на проспекті Князя Володимира Великого, вже за підтримки Українського ветеранського фонду. Піцерії стали місцем зустрічі для ветеранів: кожен може залишити шеврон свого підрозділу на стіні.

Veterano Pizza в Одесі, фото с відкритих джерел

Бізнесу довелося пройти крізь блекаути, збої з постачанням, девальвацію гривні та падіння купівельної спроможності. Але найбільша втрата – не фінансова. У 2023 році на Бахмутському напрямку загинув піцайоло Олександр Станков, який добровільно пішов на фронт. Сьогодні в піцерії працює його мама.

– У нас є система лояльності, але ветерани автоматично отримують найвищий рівень знижок. Бізнес утримувати важко. У 2022-2023 роках ми вчилися працювати без світла, тепер – із його завищеною ціною. Це суттєво впливає на собівартість. Але головне для нас – зберегти колектив. Серед нас багато ветеранів, ми як одна велика сім’я. Тому ми намагаємося дати людям роботу й розвиток, навіть під час війни. Іноді – ціною меншого прибутку, – розповів Олександр Голопотелюк.

«У людей почали закінчуватися гроші». Як косметологиня перезавантажувала свою справу

Катерина Гросу відкрила свою косметологічну справу ще у 2017 році, коли був великий попит на різноманітні процедури – від масажів обличчя до скульптурування тіла. Клієнтів не бракувало, навіть під час локдауну перерва тривала лише кілька тижнів. Найбільший розквіт бізнесу стався якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Але після все змінилося.

Весною 2022 року вона з дочкою поїхала з Одеси, але невдовзі повернулась. Майстриня каже: «У перші роки війни бізнес тримався на фінансових подушках, але 2025-й виявився для моєї сфери найважчим – в людей просто закінчились гроші».

Катерина Гросу, яка відкрила свою косметологічну справу

Ситуацію погіршили блекаути. Приміщення на 24 поверсі без світла стало недосяжним, а техніка вимагала багато енергії. Довелося з’їхати. Щоб підтримати власну справу, Катерина тимчасово поїхала працювати доглядальницею за кордон, де назбирала на нову апаратуру, оренду і повернулась. Зараз вона працює у невеликому кабінеті в салоні краси.

– Сьогодні основна задача – втримати працівників, зберегти клієнтів, допомагати постійним пацієнтам. Навіть якщо в когось немає грошей, ми намагаємося не переривати процедури, бо тут мова йде про здоровʼя. Працюємо «в борг», – пояснює майстриня.

«Раніше ми зводили будинки, тепер – країну». Як будівельна справа стала не просто про дизайн

До війни Леонід Гринець керував невеликою будівельною фірмою в Одеській області. Команда росла, працювала з об’єктами по всій Україні – від фундаменту до зеленого газону. «Люди будували майбутнє, а ми допомагали зробити його зручним і гарним», згадує він.

Після 24 лютого все змінилося. Дзвонили клієнти – одні скасовували проєкти, інші просили закрити будинки OSB-плитами. А потім дзвонили вже не замовники, а друзі: хто в теробороні, хто вже на виїзді з Миколаєва, хто на блокпосту з автоматом. Сам Леонід лишився через вік – йому вже було 60 років.

JICA та ПРООН допомогли Миколаєві технікою для нового майданчика з переробки відходів руйнувань, фото «МикВісті»

Перші тижні було не до бізнесу – люди виживали. Прибивали дошки замість шибок, носили мішки з піском, ховалися від вибухів. Потім почали будувати знову, але не для краси, як раніше, а для безпеки.

Із 27 людей у команді залишилось п’ятеро. Частина людей виїхала, хтось пішов на фронт, на жаль, з декотрими з них вже попрощалися. Але ті, хто лишився, працюють попри все – без світла, під сиренами. Швидко навчилися будувати модульні будиночки, укріплювати підвали, міняти дах за день.

У 2024 році знову з’явилися замовлення. Люди повертаються – ремонтують, будують. Втім, наразі проблема в іншому: немає кому працювати, відчувається нестача чоловіків. За словами Леоніда, будівельні підприємці зіткнулися з критичними проблемами: зірвані ланки постачання, подорожчання будматеріалів через дефіцит і курс, нестача робочих рук – частина працівників мобілізована або виїхала. Водночас ті бізнеси, які змогли налагодити постачання всередині країни, зберегли рентабельність. Успішні будівельники під час війни – це ті, хто переорієнтувався на нові об’єкти, співпрацює з гуманітарними фондами, впроваджує модульні й енергоефективні технології та навчився працювати в умовах постійного ризику.

Які можливості є сьогодні для відкриття або розвитку бізнесу на півдні?

Попри війну, підприємці на півдні України можуть отримати підтримку для запуску або розвитку бізнесу. Допомога доступна переважно через державні та місцеві програми, а також періодично — завдяки міжнародним фондам і громадським організаціям.

Державна підтримка: програма «єРобота»

Урядова програма «єРобота» залишається надійним джерелом підтримки малого бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Найбільшим попитом користуються два напрямки:

Мікрогранти до 500 тисяч гривень . Це «Власна справа» для підприємців, які запускають або розвивають бізнес у складних умовах. На Миколаївщині з початку 2025 року 344 підприємці вже отримали 79,3 мільйона гривень.

. Це «Власна справа» для підприємців, які запускають або розвивають бізнес у складних умовах. На Миколаївщині з початку 2025 року 344 підприємці вже отримали 79,3 мільйона гривень. Гранти для ветеранів та їхніх родин — до 1 мільйона гривень. Із умовою співфінансування (70% – держава, 30% – власні гроші). У Миколаївській області таким чином підтримали 31 проєкт на 12,8 мільйона гривень.

Переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську, фото «МикВісті»

На Миколаївщині ці кошти найчастіше йдуть на запуск кав’ярень, майстерень, студій краси, пекарень, міні‑виробництв, СТО, магазинів, сімейних кафе чи фермерських господарств, розповіли нам в обласному Центрі зайнятості.

В області також працюють 4 офіси «Зроблено в Україні», де допомагають з оформленням заявок і дають консультації.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у 2024 році на підтримку бізнесу на Одещині за державними та регіональними програмами виділили понад 1,57 мільярда гривень, з яких майже 195,6 мільйона гривень призначені саме підприємцям за програмою «Власна справа» (788 грантів). Фінансування спрямували на допомогу ветеранам, підприємцям переробної галузі, садівництва та тепличного господарства.

Мікрогранти : 394 мікрогранти за напрямом «Власна справа» (відкриття або розвиток бізнесу) загальною сумою 93,2 мільйона гривень.

: 394 мікрогранти за напрямом «Власна справа» (відкриття або розвиток бізнесу) загальною сумою 93,2 мільйона гривень. Гранти для ветеранів та їхніх родин: 35 учасників отримали 17 мільйонів гривень на започаткування бізнесу.

Крім того, хазяї садівництва, переробної галузі, ветерани також отримали підтримку 5 підприємств переробної галузі — 26,2 мільйона гривень.

Підтримка від обласної влади

В Миколаївській області підприємці можуть отримати часткову компенсацію витрат за Програмою розвитку малого і середнього бізнесу. Загалом це суми не більше 200 тисяч гривень на різні напрямки: компенсація відсоткових ставок за кредитами, витрати на обладнання, кредити на відновлення бізнесу після обстрілів, компенсація за релокацію.

У 2025 році на цю програму з обласного бюджету вже виділили 5 мільйонів гривень. Половину цих коштів вже отримали 13 підприємців.

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Тренінги від Центру зайнятості

Ми також зверталися до Одеського обласного центру зайнятості з питаннями щодо підтримки малого та середнього бізнесу, але офіційних відповідей так і не отримали.

Попри це, з досвіду безробітних, які стали на облік, відомо: підтримка є. Центр регулярно проводить тренінги «Зроби перший крок – відкрий свою справу», де розповідають про грантові програми, як їх знайти та правильно подати заявку, а також про пріоритетні напрями для відкриття ФОП. Тож сподіваємося, що офіційні відповіді на запити будуть, і ми зможемо вам про це розказати вже в наступних матеріалах.

Центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес» в Одесі: що може бути корисним

Центр «Дія.Бізнес» в Одесі надає підприємцям кілька практичних можливостей:

Безоплатні консультації з питань відкриття та розвитку бізнесу.

Доступ до освітніх програм – тренінги, воркшопи, тематичні події.

Pop-up простір – можна протестувати свій продукт, провести презентацію чи подію.

Маркетплейс фінансових можливостей – добірка актуальних грантів, програм пільгового кредитування та поради щодо фандрейзингу.

Оренда приміщень для бізнес-заходів.

Офіс «Дія.Бізес» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Викликів залишається чимало, але бізнеси стають точками опори для регіонів

Бізнес Півдня – це не лише про виживання в умовах війни, а й про здатність адаптуватися, вчитися та змінювати підходи до роботи. У цьому процесі ключову роль відіграє не тільки внутрішня сила підприємців, а й підтримка з боку держави. Програми «єРобота», гранти для ветеранів, місцеві компенсації та навчальні ініціативи стали для багатьох не просто фінансовою допомогою, але шансом почати заново. І хоча викликів залишається чимало – від мобілізації до податкового тиску, – саме поєднання стійкості бізнесу й адресної підтримки може стати фундаментом для економічного відновлення південних регіонів. Там, де не змогла зламати війна, може народитись нова економіка – гнучка та більш стійка.

Над матеріалом працювали Юлія Бойченко та Олена Кудряшова.