 Бізнес Миколаївщини сплатив ₴2,3 млрд ПДВ до держбюджету

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Головна Новини Економіка 21:27, 15 вересня, 2026

Бізнес Миколаївщини сплатив ₴2,3 млрд ПДВ до держбюджету

Миколаївський бізнес сплатив понад ₴2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаївський бізнес сплатив понад ₴2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За вісім місяців 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до державного бюджету 2,3 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

Як повідомили в в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 36,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період торік.

«Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,7%», — йдеться в повідомленні.

Станом на 1 вересня в області на обліку перебували 5542 платники ПДВ. Серед них — 4898 юридичних осіб та 644 фізичні особи-підприємці.

У ДПС зазначили, що на надходження ПДВ впливають електронна взаємодія з платниками податків, податкове адміністрування та заходи для виявлення ризикових операцій.

Нагадаємо, що у січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 805,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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