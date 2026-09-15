Бізнес Миколаївщини сплатив ₴2,3 млрд ПДВ до держбюджету

Миколаївський бізнес сплатив понад ₴2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За вісім місяців 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до державного бюджету 2,3 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.

Як повідомили в в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 36,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період торік.

«Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,7%», — йдеться в повідомленні.

Станом на 1 вересня в області на обліку перебували 5542 платники ПДВ. Серед них — 4898 юридичних осіб та 644 фізичні особи-підприємці.

У ДПС зазначили, що на надходження ПДВ впливають електронна взаємодія з платниками податків, податкове адміністрування та заходи для виявлення ризикових операцій.

Нагадаємо, що у січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 805,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.