Бізнес Миколаївщини сплатив ₴2,3 млрд ПДВ до держбюджету
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За вісім місяців 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до державного бюджету 2,3 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.
Як повідомили в в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 36,7 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період торік.
«Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,7%», — йдеться в повідомленні.
Станом на 1 вересня в області на обліку перебували 5542 платники ПДВ. Серед них — 4898 юридичних осіб та 644 фізичні особи-підприємці.
У ДПС зазначили, що на надходження ПДВ впливають електронна взаємодія з платниками податків, податкове адміністрування та заходи для виявлення ризикових операцій.
Нагадаємо, що у січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 805,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.
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