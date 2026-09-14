 Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴805 млн плати за землю

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Головна Новини Економіка 23:23, 14 вересня, 2026

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴805 млн плати за землю

Понад ₴805 млн плати за землю надійшли до бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: ДПС у Харківській областіПонад ₴805 млн плати за землю надійшли до бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: ДПС у Харківській області

У січні-серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 805,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Це на 36,9 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільшу частину надходжень забезпечили юридичні особи — майже 620 мільйонів гривень. Порівняно із січнем-серпнем 2025 року ця сума зросла на 54,7 мільйона гривень, або на 9,7%.

Від фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 185,2 мільйона гривень земельного податку та орендної плати.

Загалом плата за землю становила 9,1% усіх надходжень до місцевих бюджетів області.

Нагадаємо, що за вісім місяців 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшли 8,8 мільярда гривень податків.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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