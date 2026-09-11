Через посилення атак РФ в уряді готують пільгові кредити до 1 мільярда гривень для українського бізнесу

Кабінет Міністрів України. Фото: Сергій Корецький

Уряд України спільно з РНБО готує нові заходи для підтримки бізнесу на тлі посилення російських атак. Йдеться зокрема про пільгові кредити до 1 мільярда гривень для підприємств, які забезпечують населення товарами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, уряд працює над заходами, які мають забезпечити безперебійне постачання продуктів харчування, ліків та інших необхідних товарів.

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Зокрема, підприємство або група підприємств зможе отримати до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів. При цьому держава компенсуватиме 5% ринкової ставки. Отримані кошти, зокрема, можна буде спрямувати на закупівлю товарів.

Також уряд планує спростити бізнесу доступ до державного майна. Підприємці матимуть першочергове право орендувати об’єкти, які Фонд державного майна виставляє на аукціони.

— Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу, — пояснив Сергій Корецький.

Окремо уряд переглянув підходи до роботи підприємств під час повітряних тривог. Йдеться, зокрема, про диференційоване оповіщення, яке має дозволити не зупиняти постачання товарів через тривалі сигнали повітряної небезпеки.

Водночас для бізнесу залишається обов’язковою вимога щодо безпеки працівників і відвідувачів. Підприємствам дали три місяці на облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.

— Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним, — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив три нові категорії для подання заяв юридичними особами. Йдеться про витрати на переміщення бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати.