Понад ₴8 млрд податків отримали місцеві бюджети Миколаївщини за вісім місяців

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴8 млрд податків за вісім місяців. Ілюстративне фото: МикВісті

За вісім місяців 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшли 8,8 мільярда гривень податків.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частину надходжень сформував податок на доходи фізичних осіб. За цей період місцеві бюджети отримали понад 6 мільярдів гривень ПДФО. Це на 1,3 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Частка цього податку в загальних надходженнях становить 68,4%.

Ще майже 1,5 мільярда гривень до місцевих бюджетів сплатили підприємці та аграрії, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Надходження єдиного податку зросли на 11,6%, або на 152,2 мільйона гривень, порівняно з минулим роком.

Також за вісім місяців власники та орендарі земельних ділянок сплатили 805,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати. Це на 36,9 мільйона гривень, або 4,8%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, що за січень–серпень 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 12,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.