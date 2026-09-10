 Російський реактивний дрон влучив у елеватор у Миколаєві

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Російський реактивний дрон влучив у елеватор у Миколаєві

Російський дрон атакував елеватор у Миколаєві. Ілюстративне фотоРосійський дрон атакував елеватор у Миколаєві. Ілюстративне фото

У Миколаєві вранці 9 вересня російський реактивний безпілотник влучив у елеватор агрохолдингу «Прометей». Через атаку руйнувань зазнав виробничий комплекс підприємства, однак працівники не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За даними підприємства, удар стався близько 6:30. Перед атакою, 8 вересня, протягом дня над елеваторами компанії фіксували розвідувальний безпілотник.

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Внаслідок влучання пошкоджено зерносховище, зерносушарку, складські приміщення, автомобільну вагову та лабораторію. Також руйнувань зазнав автопарк сільськогосподарської техніки. Пошкоджена інфраструктура забезпечувала приймання, зберігання, сушіння та відвантаження зерна.

У компанії заявили, що це вже другий удар по виробничих потужностях компанії за короткий час. Раніше російські безпілотники атакували елеватор «Лебедин» на Сумщині, де також була знищена частина інфраструктури.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували. Однак пізніше стало відомо, що загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Загалом 9 вересня загинули 4 людей, ще 19 постраждали.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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