Вознесенська міськрада звернеться до Мінсоцполітики через проблеми з нарахуванням пільг на комунальні послуги

Будівля Вознесенської міської ради. Фото: МикВісті

Вознесенська міська рада планує звернутися до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України з проханням надати Пенсійному фонду технічну можливість нараховувати пільги та субсидії на одну комунальну послугу, яку в межах однієї громади надають кілька підприємств.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради 9 вересня. Його планують розглянути на засіданні сесії.

Проблема стосується централізованого водовідведення. У Вознесенській громаді цю послугу надають два підприємства — КП «Водопостачання м. Вознесенська» та ТОВ «Біологічні очисні споруди». Частина мешканців одночасно розраховується за послугу з обома надавачами.

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Водночас, як зазначають автори звернення, Пенсійний фонд України наразі не має технічної можливості нараховувати пільги та субсидії на одну й ту саму комунальну послугу, якщо її надають різні підприємства в межах однієї громади.

Через це пільги та субсидії на централізоване водовідведення, яке надає КП «Водопостачання Вознесенська», мешканцям не нараховуються.

У міськраді наголошують, що державні пільги надаються на саму комунальну послугу, а не на конкретне підприємство, яке її надає. Тому технічні обмеження програмного забезпечення, на думку авторів звернення, не повинні позбавляти людей права на соціальну підтримку.

У зв’язку з цим міська рада проситиме профільне міністерство внести зміни до програмного забезпечення Пенсійного фонду, щоб він міг нараховувати пільги та субсидії на одну комунальну послугу, навіть якщо її надають кілька виконавців.

У пояснювальній записці зазначається, що після врегулювання питання мешканці Вознесенської громади зможуть отримувати передбачені державою пільги та субсидії на оплату водовідведення.

Підготовлене звернення міської ради

Нагадаємо, що алею вікових дубів у Вознесенську, висаджених ще у 1826 році, можуть взяти під охорону, надавши заповідний статус. Тим часом там продовжують будівельні роботи. Тому депутати облради пропонують звернутися до правоохоронців та перевірити, чи законне виділення землі біля алеї.

Раніше державні інспектори зафіксували у Вознесенську пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 сантиметрів. На дереві обрізали гілки, а поруч складали будівельні відходи. За ці порушення склали протоколи про адміністративні правопорушення.