 Вознесенська міськрада звернеться до Мінсоцполітики через проблеми з нарахуванням пільг на комунальні послуги

  • четвер

    10 вересня, 2026

  • 18°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 18° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 8:23, 10 вересня, 2026

Вознесенська міськрада звернеться до Мінсоцполітики через проблеми з нарахуванням пільг на комунальні послуги

Будівля Вознесенської міської ради. Фото: МикВістіБудівля Вознесенської міської ради. Фото: МикВісті

Вознесенська міська рада планує звернутися до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України з проханням надати Пенсійному фонду технічну можливість нараховувати пільги та субсидії на одну комунальну послугу, яку в межах однієї громади надають кілька підприємств.

Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради 9 вересня. Його планують розглянути на засіданні сесії.

Проблема стосується централізованого водовідведення. У Вознесенській громаді цю послугу надають два підприємства — КП «Водопостачання м. Вознесенська» та ТОВ «Біологічні очисні споруди». Частина мешканців одночасно розраховується за послугу з обома надавачами.

Реклама

Водночас, як зазначають автори звернення, Пенсійний фонд України наразі не має технічної можливості нараховувати пільги та субсидії на одну й ту саму комунальну послугу, якщо її надають різні підприємства в межах однієї громади.

Через це пільги та субсидії на централізоване водовідведення, яке надає КП «Водопостачання Вознесенська», мешканцям не нараховуються.

У міськраді наголошують, що державні пільги надаються на саму комунальну послугу, а не на конкретне підприємство, яке її надає. Тому технічні обмеження програмного забезпечення, на думку авторів звернення, не повинні позбавляти людей права на соціальну підтримку.

У зв’язку з цим міська рада проситиме профільне міністерство внести зміни до програмного забезпечення Пенсійного фонду, щоб він міг нараховувати пільги та субсидії на одну комунальну послугу, навіть якщо її надають кілька виконавців.

У пояснювальній записці зазначається, що після врегулювання питання мешканці Вознесенської громади зможуть отримувати передбачені державою пільги та субсидії на оплату водовідведення.

Підготовлене звернення міської радиПідготовлене звернення міської ради

Нагадаємо, що алею вікових дубів у Вознесенську, висаджених ще у 1826 році, можуть взяти під охорону, надавши заповідний статус. Тим часом там продовжують будівельні роботи. Тому депутати облради пропонують звернутися до правоохоронців та перевірити, чи законне виділення землі біля алеї.

Раніше державні інспектори зафіксували у Вознесенську пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 сантиметрів. На дереві обрізали гілки, а поруч складали будівельні відходи. За ці порушення склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Вознесенськ

200-річні дуби у Вознесенську можуть отримати особливий статус, а облдепутати хочуть перевірити забудову поруч
У Вознесенську в школі для дітей з інтелектуальними порушеннями поновили навчання у 10 класі
На Вознесенщині двоє дітей травмувалися внаслідок падіння з електросамоката
Реклама
Читайте також:
новини
Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаївці розкритикували ремонт дороги у дворі на Логінова — в адміністрації кажуть, що все за нормами

Аліна Квітко
новини
«Двері заклинило, тому вибиралися через вікно», — житель Миколаєва про те, як його родина рятувалась під час нічної атаки

Аліса Мелікадамян
новини
У серпні Контакт-центр Миколаєва опрацював 80% звернень: на що найчастіше скаржилися містяни

Даріна Мельничук
новини
Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вознесенськ

На Вознесенщині двоє дітей травмувалися внаслідок падіння з електросамоката
У Вознесенську в школі для дітей з інтелектуальними порушеннями поновили навчання у 10 класі
200-річні дуби у Вознесенську можуть отримати особливий статус, а облдепутати хочуть перевірити забудову поруч

Четверо загиблих за добу: в ОВА розповіли про наслідки ударів по Миколаєву

Аліса Мелікадамян

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві

У Миколаєві електротранспорт не розвозитиме очищену воду 10 вересня