 200-річні дуби у Вознесенську можуть отримати особливий статус, а облдепутати хочуть перевірити забудову поруч

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Головна Новини Інциденти 20:41, 27 серпня, 2026

200-річні дуби у Вознесенську можуть отримати особливий статус, а облдепутати хочуть перевірити забудову поруч

У Вознесенську пошкодили дуб. Фото: ДержекоінспекціяУ Вознесенську пошкодили дуб. Фото: Держекоінспекція

Алею вікових дубів у Вознесенську, висаджених ще у 1826 році, можуть взяти під охорону, надавши заповідний статус. Тим часом там продовжують будівельні роботи. Тому депутати облради пропонують звернутися до правоохоронців та перевірити, чи законне виділення землі біля алеї.

Про це говорили на засіданні постійної комісії міської ради з питань з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Миколаївської облради 26 серпня, пишуть «МикВісті».

У проєкті рішення облради пропонують надати статус природно-заповідного фонду алеї багаторічних дубів, де наприкінці липня зафіксували обрізку дерев через будівельні роботи.

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— Думаю, що практично вся область бачила скандал, який стався у місті Вознесенськ. Я мала розмову з мером Євгенієм Величком, який мені особисто пообіцяв це питання супроводжувати. А ми вирішили йому допомогти разом з нашою обласною військовою адміністрацією, — прокоментувала голова комісії Алла Ряжських («Європейська солідарність»).

Депутатка уточнила, що мова йде про алею з 25 дубів, яким близько 200 років. Комісія рекомендувала управлінню екології Миколаївської ОВА розробити проєкт рішення про внесення Алеї дубів до списку об'єктів місцевого значення, які мають особливу естетичну, господарську, історико-культурну цінність. Проєкт мають підготувати на наступну сесію облради. Також рекомендували передбачити на 2027 рік необхідне для цього фінансування.

— Це алея з 25 дубів віком 200 років. Це те, що може стати потім нашою туристичною локацією, — зазначила Алла Ряжських.

Рекомендації депутатської комісії облради. Фото: Алла РяжськихРекомендації депутатської комісії облради. Фото: Алла Ряжських
Фото Алеї у Вознесенську. Фото: Алла РяжськихФото Алеї у Вознесенську. Фото: Алла Ряжських

Водночас депутат Юрій Єлінєвський зазначив, що біля дубів встановили армовані профілі, та ніхто не припиняв будівельні роботи. Тому потрібно швидко приймати рішення.

— Роботи там продовжується. Частину дубів обрізали. Будівельне сміття завозять туди на майданчик. Там є інтереси у можновладців і мерії. Тому я хотів, щоб приділили увагу, це мій округ. Дійсно, там хана. Я вам кажу те, що я бачу кожен день. Ніхто там не призупинився. Всі роботи продовжуються, — сказав депутат.

Також прозвучало, що екоінспекція вже тричі була на місці, брала аналізи ґрунту та виносила приписи.

— Яка ситуація: нам потрібно найскоріше заповідати цю локацію, — сказала Алла Ряжських.

Вона додала, що якщо будівництво не припинять, то комісія звернеться до правоохоронних органів.

— За останні три дні п'ять машин будівельного сміття завезли. Це я кожен день я бачу, — додав Юрій Єліневський.

Зрештою комісія рекомендувала звернутися до спеціалізованої прокуратури, щоб перевірити законність виділення ділянки та дозвільні документи.

Раніше державні інспектори зафіксували у Вознесенську пошкодження багаторічного дуба діаметром 170 сантиметрів. На дереві обрізали гілки, а поруч складали будівельні відходи. За ці порушення склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Автори
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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