 «Один із найбільших ударів у 2026 році», — Решетілов про нічну атаку на Миколаїв

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Головна Новини Інциденти 10:35, 09 вересня, 2026

«Один із найбільших ударів у 2026 році», — Решетілов про нічну атаку на Миколаїв

Зруйнований ударами росіян житловий будинок у Миколаєві 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіЗруйнований ударами росіян житловий будинок у Миколаєві 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Миколаїв у ніч з 8 на 9 вересня зазнав одного з найбільших ударів у 2026 році. Російські війська атакували місто та область ракетами «Іскандер», БпЛА «Бандероль» та «Шахедами», керованими авіабомбами, а окремі громади — FPV-дронами.

Про це в ефірі «Суспільного» повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Станом на ранок 9 вересня комбінована атака на регіон триває, що значно ускладнює роботу оперативних служб.

— За останню добу ми фіксуємо, що область перебуває під одним із найбільших ударів у 2026 році. Тривалість обстрілу ускладнює роботу оперативних служб, відпрацювання, розбір завалів, вилучення залишків боєприпасів, — сказав Георгій Решетілов.

Значних ушкоджень, за його словами, зазнала Галицинівська громада. У Миколаєві та області пошкоджені портова інфраструктура, склади, промислові, транспортні та енергетичні об’єкти, житлові будинки, поштові відділення й торговельні центри.

Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. Кількість поранених уточнюється.

Георгій Решетілов зазначив, що остаточно визначити цілі удару можна буде після завершення атаки та аналізу місць ураження.

Водночас він наголосив, що значна частина пошкоджених об’єктів є цивільною інфраструктурою. Зокрема, йдеться про портову інфраструктуру Миколаєва, яка не працює з 2022 року через блокаду, а також хаби, торговельні центри, транспортні та промислові об’єкти.

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Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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