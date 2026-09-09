 На Миколаївщині росіяни били FPV-дронами, КАБ та «Шахедами», пошкоджені будинки та енергооб’єкти

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Головна Новини Оборона 8:50, 09 вересня, 2026

На Миколаївщині росіяни били FPV-дронами, КАБ та «Шахедами», пошкоджені будинки та енергооб’єкти

Обстріл Миколаївщини вночі 9 вересня. Фото: ОВАОбстріл Миколаївщини вночі 9 вересня. Фото: ОВА

Минулої доби, 8 вересня росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, а вночі завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах Миколаївської області. Внаслідок атак пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Куцурубську та Очаківську громади росіяни атакували двічі за допомогою FPV-дронів. У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок.

Вночі росіяни вдарили керованою авіабомбою по Галицинівській громаді. Там пошкоджені об’єкти промислової інфраструктури.

Ще одну атаку зафіксували в Березанській громаді. Там росіяни застосували безпілотник «Shahed» та пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок усіх атак немає.

Нагадаємо, що Миколаїв вночі зазнав масованої комбінованої атаки. Внаслідок ударів загинула 70-річна жінка, ще п’ятеро людей постраждали, серед них 15-річна дівчина.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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