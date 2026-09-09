«Двері заклинило, тому вибиралися через вікно», — житель Миколаєва про те, як його родина рятувалась під час нічної атаки

Після нічної атаки на Миколаїв мешканці одного з постраждалих будинків змушені були вибиратися назовні через вікно, оскільки вхідні двері заклинило.

Про це «МикВісті» розповів місцевий житель Валерій.

За його словами, родина прокинулася від потужних вибухів. Коли спробували вийти з будинку, виявилося, що двері заклинило. Вибиратись звідти довелось під час того, як дім горів.

— Ми спали, прокинулись від вибухів. Вийти не могли, бо заклинило двері. Намагались відкрити, не змогли. І ми у вікно вискочили, а тут все горить. Повністю горів будинок, — розповів Валерій.

Чоловік був у будинку під час російської атаки. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

У цей момент його донька опинилася всередині та почала кликати на допомогу. На порятунок прибігли сусіди.

— Донька бігала, кричала: «Мама, мама, допоможіть!». Сусіди вибігли, сходи поставили і почали діставати. Витягли доньку, онучку, сусіди забрали, — розповів чоловік.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

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Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти. Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, коментуючи обстріл, назвав його одним із наймасованіших за 2026 рік. Через обстріл пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Також під атаку вдень потрапив порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.