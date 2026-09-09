Зруйнований будинок і пожежа в ТЦ: ДСНС показала наслідки атаки на Миколаїв

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

Рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У Миколаєві внаслідок удару зруйнований приватний двоповерховий будинок та гараж. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло загиблої 70-річної жінки.

На місці руйнування також виникла пожежа площею 120 квадратних метрів. Вогнеборці її ліквідували.

Крім того, рятувальники працювали ще на кількох локаціях у місті. Зокрема, гасили масштабну пожежу в торговельному центрі, а також займання в кафе та на території автотранспортного підприємства. У ДСНС зазначили, що рятувальні роботи тривали після нічної атаки.

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНС

Минулої доби, 8 вересня росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади, а вночі завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах Миколаївської області. Внаслідок атак пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.