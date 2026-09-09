Після атаки на Миколаїв пошкоджені 15 будинків, комунальники ліквідовують наслідки

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві комунальні служби та адміністрація району продовжують працювати на місцях після атаки. Працівники прибирають уламки, допомагають мешканцям та усувають пошкодження будинків.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних будинків, ще один — зруйнований. Також постраждали господарські та допоміжні приміщення у дворах.

У будинках вибито 40 вікон, у дев’яти пошкоджені дахи. На деяких будинках є тріщини. Міські служби залишаються на місці та продовжують допомагати мешканцям.

Як повідомили у міськраді, якщо житло постраждало, власникам потрібно подати заяву на комісійне обстеження майна. Його проводить Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради.

Заяву можна подати особисто за адресою Херсонське шосе, 48/8 або електронною поштою [email protected]. Консультації надають за номером 53-31-18.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр Сєнкевич

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Згодом рятувальники показали наслідки масованої нічної атаки росіян на Миколаїв та область. У місті зруйновані житловий будинок і гараж, виникли пожежі на кількох локаціях.