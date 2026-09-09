 Росіяни вдень вдарили по порту у Миколаєві, троє людей постраждали

  • середа

    9 вересня, 2026

  • 25.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2026 середа

  • Миколаїв • 25.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 15:50, 09 вересня, 2026

Росіяни вдень вдарили по порту у Миколаєві, троє людей постраждали

Наслідки атаки по Миколаєву 9 вересня 2026 року. Фото: МикВістіНаслідки атаки по Миколаєву 9 вересня 2026 року. Фото: МикВісті

Росіяни вдень, 9 вересня, атакували порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Постраждалим 28, 46 та 48 років. Двоє чоловіків, 28 та 46 років, перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного постраждалого — середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Реклама

— Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі та наражати на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу, — зазначив посадовець.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Пізніше повідомили, що після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Війна в Україні

Міжнародний Реєстр збитків відкрив чотири нові категорії заяв для українців
Після атаки на Миколаїв пошкоджені 15 будинків, комунальники ліквідовують наслідки
Рубіо заявив про можливість відновлення переговорів України та Росії найближчими тижнями
Реклама
Читайте також:
новини
У Нацполіції заявили про ризики в ідеї мерії Миколаєва ставити камери, щоб наповнювати бюджет міста на штрафах на порушення ПДД

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві виділили ₴10 млн на ремонт пошкодженої обстрілами котельні

Альона Коханчук
новини
«Яма на ямі», — Сєнкевич доручив відремонтувати дорогу біля дитячого містечка «Казка» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Миколаїв прийме у власність міста дитячий оздоровчий комплекс у Рибаківці

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві хочуть побудувати новий скейтмайданчик біля Могилянки

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Рубіо заявив про можливість відновлення переговорів України та Росії найближчими тижнями
Після атаки на Миколаїв пошкоджені 15 будинків, комунальники ліквідовують наслідки
Міжнародний Реєстр збитків відкрив чотири нові категорії заяв для українців

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили

З Миколаєва затримуються два потяги: один — більш ніж на 12 годин

5 годин тому

У Миколаєві горять склади після атак РФ

Головне сьогодні