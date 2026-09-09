Росіяни вдень вдарили по порту у Миколаєві, троє людей постраждали

Наслідки атаки по Миколаєву 9 вересня 2026 року. Фото: МикВісті

Росіяни вдень, 9 вересня, атакували порт у Миколаєві. Постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізували.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Постраждалим 28, 46 та 48 років. Двоє чоловіків, 28 та 46 років, перебувають у тяжкому стані. Стан 48-річного постраждалого — середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

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— Росія продовжує бити по нашій інфраструктурі та наражати на небезпеку людей, які просто виконують свою роботу, — зазначив посадовець.

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Пізніше повідомили, що після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.