Миколаївці розкритикували ремонт дороги у дворі на Логінова — в адміністрації кажуть, що все за нормами
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Миколаєві мешканка будинку на вулиці Євгенія Логінова, 13/1 поскаржилася на якість нового дорожнього покриття у дворі. В адміністрації Заводського району після перевірки заявили, що ремонт виконаний відповідно до державних стандартів і будівельних норм.
Про проблему місцева жителька Олена Солощук написала у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».
За її словами, після проведених робіт стан покриття викликав у мешканців питання. Жінка стверджувала, що на дорозі залишилися нерівності та латки, а щебінь місцями не тримається належним чином. Вона також побоюється, що з початком дощів стан проїзду може погіршитися.
— Скажіть, будь ласка, хто прийняв таку роботу у підрядника? Як за таку роботу можна платити гроші? Це відповідає хоч якимось нормам? У нас до робіт якість покриття була кращою за нову. З кожним рухом машин покриття деформується, скрізь латки. А попереду дощова осінь, — написала мешканка.
На звернення відповіла адміністрація Заводського району. Там повідомили, що 3 вересня комісія обстежила внутрішньоквартальний проїзд та тротуар біля будинку. За результатами перевірки в адміністрації дійшли висновку, що асфальтобетонне покриття відповідає чинним державним стандартам та будівельним нормам.
Також у районній адміністрації зазначили, що після завершення поточного ремонту якість робіт перевірив сертифікований спеціаліст із технічного нагляду. За результатами перевірки він склав відповідний акт.
— За результатами безпосереднього обстеження об'єкта, а також з урахуванням висновків спеціаліста з технічного нагляду підстави вважати виконані ремонтні роботи внутрішньоквартального проїзду за адресою вул. Є. Логінова, 13/1 неякісними відсутні, — повідомили в адміністрації.
Після цього звернення мешканки попросили зняти з контролю як відпрацьоване.
Нагадаємо, у 2026 році на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Заводському районі Миколаєва передбачили понад 10 мільйонів гривень. До переліку увійшли, зокрема, проїзди вздовж будинків №11/1, 13/1, 19-А, 19-Д та 19-Г на вулиці Євгенія Логінова.
Також ремонти запланували на вулицях Лазурній та Генерала Олекси Алмазова.
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