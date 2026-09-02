Миколаївці скаржаться на стан тротуарної плитки біля зоопарку та просять її оновити

Миколаївці поскаржилися на стан плитки біля зоопарку. Фото: МикВісті

Миколаївці поскаржилися на стан тротуарної плитки біля головного входу до зоопарку на площі Миколи Леонтовича. Поруч із касами плитка місцями потріскалася та просіла, а окремі ділянки мають значні пошкодження.

Про це пишуть «МикВісті».

Днями миколаївський активіст Дмитро Рябченко у своєму Facebook також поскаржився на стан цієї плитки та закликав міську владу замінити старе покриття на нове.

— Хочу звернутися до Олександра Сєнкевича, нашого мера. Все-таки 2026 рік оголошений управлінням культури роком зоопарку. Зоопарку виповнюється 125 років. Це, напевно, єдина така загальнонаціональна родзинка, відома на всю Україну. Я спеціально зараз сиджу на цій жахливій якійсь лавці, яких тут три, незрозуміло навіщо. Ну, правда, їх пофарбували, я їх сильно критикував. Давайте зробимо подарунок зоопарку у 2026 році та замінимо ось цю жахливу, страшну плитку. Причому замінимо її в жодному разі не на сіру чи якусь потворну. Ви оберіть красиву, нехай спеціалісти оберуть, якщо вони там ще десь у нас у мерії залишилися, красиву плитку, якусь фігурну, яскраву, темно-коричневу, світло-коричневу — не сіре потворне покриття і не оце. І подаруємо це зоопарку, — сказав Дмитро Рябченко.

Стан плитки біля головного входу в зоопарк. Фото: МикВісті Стан плитки біля головного входу в зоопарк. Фото: МикВісті

За його словами, кошти на оновлення площі біля зоопарку можна передбачити у міському бюджеті, якщо депутати підтримають таку пропозицію.

— Тому що є такий схожий вислів, що театр починається з вішалки. І в цьому випадку цей афоризм дуже підходить. Тому що я вже багато разів це показував — ви бачите, воно нікуди не годиться. Я думаю, знайдуться гроші, і депутати проголосують за це. Тому що бюджет великий: він витрачається — мільйони туди, 10 мільйонів сюди. І на все у нас гроші є, а зробити єдину загальнонаціональну родзинку нашого міста — грошей немає. А не соромно перед людьми, перед усіма гостями міста, які приїжджають сюди та бачать ось цей треш? Тому звертаюся до вас, Олександре Федоровичу: давайте все-таки на це наважимося, тому що вам ніхто цього не запропонує, культури у нас немає. Управління культури — це взагалі пародія на культуру, — вважає Дмитро Рябченко.

Він запропонував придумати єдиний орнамент для всієї площі.

— Може, якийсь малюнок, може, можна з тваринами викласти. Зараз же виробники плитки — для них немає жодних проблем: ти лише задаєш тему, і вони вироблять будь-яку. Але щоб це була якісна, глянцева плитка, я вважаю саме так. І це реально прикрасить, — підсумував Дмитро Рябченко.

Стан плитки біля головного входу в зоопарк. Фото: МикВісті Стан плитки біля головного входу в зоопарк. Фото: МикВісті Стан плитки біля головного входу в зоопарк. Фото: МикВісті

Плитка біля зоопарку

Зазначимо, що проблему з пошкодженою плиткою обговорювали ще у березні під час сесії Миколаївської міськради. Тоді депутатка Ірина Бондаренко під час обговорення перерозподілу бюджету заявила про нестачу коштів на зарплати та комунальні послуги у бібліотеках, музичних і художніх школах та інших закладах культури. Вона просила спрямувати на ці витрати кошти, зокрема, передбачені на ремонт тротуарів.

Водночас депутат Володимир Топчий, який очолює Миколаївський зоопарк, вважав, що увагу варто зосередити на сфері культури загалом, і згадав зоопарк.

— І будь ласка, подивіться на ту ж кляту плитку перед зоопарком. Там люди падають, діти падають — ноги ламають. Якщо я зараз скажу покласти плитку, то мене з'їдять з цією ж плиткою, — сказав тоді директор зоопарку.

На це міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що під плиткою не потрібно робити підложку, а можна лише замінити верхню частину, і він доручив директору департаменту ЖКГ Дмитру Бездольному надати інформацію щодо заміни покриття перед зоопарком.