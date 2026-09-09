«Яма на ямі», — Сєнкевич доручив відремонтувати дорогу біля дитячого містечка «Казка» у Миколаєві

Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «МикВісті»

У Миколаєві планують провести ямковий ремонт дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка». Йдеться про проїзд від площі Суднобудівників у напрямку вулиці Панаса Саксаганського.

Відповідне доручення під час апаратної наради 7 вересня дав міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «МикВісті» Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «МикВісті» Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «МикВісті»

Стан дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка», 9 вересня 2026 рік, фото «МикВісті»

Мер зазначив, що зараз у палаці культури не проводять великих публічних заходів, однак там продовжують працювати гуртки, куди батьки привозять дітей, а також відбуваються окремі заходи, на які приїжджають гості з інших міст.

— Треба відпрацювати там по ямковому ремонту, щоб там був нормальний заїзд. Бо там у тому числі іноді проводяться різні заходи, наприклад, якийсь чемпіонат з бальних танців. Туди приїжджають наші гості з сусідніх міст і бачать ці «яма на ямі». Особливо коли дощ пройшов — там ще й калюжі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, Адміністрація Корабельного району оголосила тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Океанівській, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 у Миколаєві. Це друга черга робіт, які оцінили у 8,9 мільйона гривень.