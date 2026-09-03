У Миколаєві шукають підрядника, який майже за ₴9 млн відремонтує проїзди по Океанівській

Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВісті

Адміністрація Корабельного району оголосила тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Океанівській, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 у Миколаєві. Це друга черга робіт, які оцінили у 8,9 мільйона гривень.

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Навесні 2025 року адміністрація проводила тендер з очікуваною вартістю 5 171 570 гривень. Це була перша черга робіт по вулиці Океанівській. Роботи замовляли до 31 грудня 2025 року на площі 2301 квадратних метрів.

Єдиним учасником торгів було ТОВ «Білд роад». Договір уклали на суму 5 156 089 гривень, що на 15 481 гривень менше від очікуваної вартості.

За даними Opendatabot, компанія ТОВ «Білд роад» зареєстрована у Миколаєві у березні 2024 року зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Керівник підприємства — Павло Лаврентьєв, а власники — Дмитро Басистий, Андрій Гурко та Андрій Гончаренко.

Тендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro Тендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro

31 серпня 2026 року адміністрація Корабельного району оголосила закупівлю на другу чергу робіт по вулиці Океанівській. Пропозиції приймають до 15 вересня.

Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті

Очікувана вартість робіт становить 8 967 112 гривень. Їх замовляють до 31 грудня 2027 року. Ремонт проводитимуть на площі 2950 квадратних метрів.

Новий тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro

Нагадаємо, адміністрація Заводського району провела тендер на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Дачній,11-13-А та вулиці Курортній, 10-12-А. Єдиним учасником торгів стала фірма депутата Миколаївської облради Сергія Шульгача — приватне підприємство «БФ «Совар груп», яка пропонувало виконати роботи за 3,88 мільйона гривень.

З цим підприємством уклали угоду. Роботи на сьогодні вже виконали.