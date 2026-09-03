 У Миколаєві шукають підрядника, який майже за ₴9 млн відремонтує проїзди по Океанівській

  • четвер

    3 вересня, 2026

  • 26.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 26.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 12:29, 03 вересня, 2026

У Миколаєві шукають підрядника, який майже за ₴9 млн відремонтує проїзди по Океанівській

Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВістіВнутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВісті

Адміністрація Корабельного району оголосила тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Океанівській, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2 у Миколаєві. Це друга черга робіт, які оцінили у 8,9 мільйона гривень.

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Навесні 2025 року адміністрація проводила тендер з очікуваною вартістю 5 171 570 гривень. Це була перша черга робіт по вулиці Океанівській. Роботи замовляли до 31 грудня 2025 року на площі 2301 квадратних метрів.

Єдиним учасником торгів було ТОВ «Білд роад». Договір уклали на суму 5 156 089 гривень, що на 15 481 гривень менше від очікуваної вартості.

За даними Opendatabot, компанія ТОВ «Білд роад» зареєстрована у Миколаєві у березні 2024 року зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Керівник підприємства — Павло Лаврентьєв, а власники — Дмитро Басистий, Андрій Гурко та Андрій Гончаренко.

Тендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з ProzorroТендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro
Тендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з ProzorroТендер 2025 року на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro

31 серпня 2026 року адміністрація Корабельного району оголосила закупівлю на другу чергу робіт по вулиці Океанівській. Пропозиції приймають до 15 вересня.

Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВістіВнутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті
Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВістіВнутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті
Внутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴8 млн. Фото: МикВістіВнутрішньоквартальні проїзди по вул. Океанівській збираються відремонтувати за ₴9 млн. Фото: МикВісті

Очікувана вартість робіт становить 8 967 112 гривень. Їх замовляють до 31 грудня 2027 року. Ремонт проводитимуть на площі 2950 квадратних метрів.

Новий тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з ProzorroНовий тендер на капремонт внутрішньоквартальних проїздів на Океанівській. Скриншот з Prozorro

Нагадаємо, адміністрація Заводського району провела тендер на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Дачній,11-13-А та вулиці Курортній, 10-12-А. Єдиним учасником торгів стала фірма депутата Миколаївської облради Сергія Шульгача — приватне підприємство «БФ «Совар груп», яка пропонувало виконати роботи за 3,88 мільйона гривень.

З цим підприємством уклали угоду. Роботи на сьогодні вже виконали.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Дороги

Ґрунтову дорогу між двома селами на Миколаївщині хочуть відремонтувати за ₴9,2 млн
У справі про розтрату ₴1,3 млн на світлофорах для Миколаєва оголосили підозру постачальнику
«Водії їдуть за звичкою, а не за ПДР», — у мерії розбиратимуться з дорожніми знаками у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
Нацпарк «Білобережжя Святослава» просить віддати їм понад 43 га землі у Коблівській громаді

Альона Коханчук
новини
Миколаївщина отримає понад ₴751 млн субвенції на захист критичної інфраструктури

Аліна Квітко
новини
У Коблевому хочуть створити меморіальну площу на честь Томаса Кобле

Альона Коханчук
новини
На полицях супермаркетів у Миколаєві помічають дефіцит окремих товарів: деякі майже порожні

Аліса Мелікадамян
новини
Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

«Водії їдуть за звичкою, а не за ПДР», — у мерії розбиратимуться з дорожніми знаками у Миколаєві
У справі про розтрату ₴1,3 млн на світлофорах для Миколаєва оголосили підозру постачальнику
Ґрунтову дорогу між двома селами на Миколаївщині хочуть відремонтувати за ₴9,2 млн

Миколаївщині дадуть понад ₴751 млн субвенції на захист критичної інфраструктури

«У них така ситуація вже багато років», — Сухомлин каже, що ця зима для Миколаєва не буде складнішою за минулу

2 години тому

У Коблевому хочуть створити меморіальну площу на честь Томаса Кобле

Головне сьогодні