 Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили

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Головна Новини Оборона 14:26, 09 вересня, 2026

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція

Торговельний центр METRO у Миколаєві тимчасово призупинив роботу після влучання російського дрона. Будівля зазнала пошкоджень, наразі команда компанії оцінює їх та визначає шляхи відновлення.

Про це повідомила пресслужба METRO Україна.

За інформацією компанії, торговельний центр на проспекті Героїв України пошкодили внаслідок атаки ввечері 8 вересня. Клієнти та співробітники не постраждали.

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«На жаль, наш торговельний центр зазнав пошкоджень внаслідок цинічної атаки цивільної інфраструктури», — повідомили у METRO.

Наразі команда працює над оцінкою пошкоджень та відновленням торговельного центру, щоб якомога швидше повернутися до роботи.

Поки METRO залишається зачиненим. Про відновлення роботи компанія повідомить на сайті METRO Україна та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяЧерез пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: Нацполіція

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
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