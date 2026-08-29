 Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

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Головна Новини Оборона 16:41, 29 серпня, 2026

Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Після ранкової атаки росіян у господарському супермаркеті Миколаєва залишилися пошкоджені приміщення та сліди пожежі. На місці працювали рятувальники.

Кореспондент «МикВісті» побував на місці та зафіксував роботу рятувальників і те, як зараз виглядає супермаркет після атаки.

На кадрах видно пошкоджену будівлю, наслідки пожежі та рятувальників, які працювали на місці. Нагадаємо, також окрім супермаркету, пошкоджені склади.

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Фоторепортаж

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВістіНаслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Автори
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
Сергій Овчаришин
Оператор, фотограф
Відеооператор і фотограф МикВісті з 2019 року, спеціалізується на фото- та відеозйомці, відеомонтажі, обробці фотографій і режисурі прямих ефірів.

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