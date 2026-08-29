Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Фоторепортаж
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
Сергій Овчаришин
Оператор, фотограф
Відеооператор і фотограф МикВісті з 2019 року, спеціалізується на фото- та відеозйомці, відеомонтажі, обробці фотографій і режисурі прямих ефірів.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.