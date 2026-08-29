Як виглядає господарський супермаркет у Миколаєві після російської атаки

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Після ранкової атаки росіян у господарському супермаркеті Миколаєва залишилися пошкоджені приміщення та сліди пожежі. На місці працювали рятувальники.

Кореспондент «МикВісті» побував на місці та зафіксував роботу рятувальників і те, як зараз виглядає супермаркет після атаки.

На кадрах видно пошкоджену будівлю, наслідки пожежі та рятувальників, які працювали на місці. Нагадаємо, також окрім супермаркету, пошкоджені склади.

Фоторепортаж

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, МикВісті