Рятувальники показали кадри роботи після обстрілу господарського супермаркету в Миколаєві

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники показали, як працювали на місці пожежі, що виникла після російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня. Вогонь загасили, постраждалих немає.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Пожежа сталася внаслідок ранкової атаки росіян на місто. Окрім супермаркету, пошкоджені також склади.

Пожежа у Миколаївській області 28 серпня. Фото: ДСНС

Водночас 28 серпня на Миколаївщині рятувальники загасили ще три пожежі — горіли автомобіль, гараж та нежитлова будівля, зазначили у ДСНС.

У Первомайському районі, за межами села Бурилове Кривоозерської громади, загорівся легковий автомобіль. Пожежу на площі 4 квадратні метри ліквідували.

Ще дві пожежі сталися у Баштанському районі. Там горіли нежитлова будівля та гараж площею 10 і 25 квадратних метрів відповідно. Причини займання та обставини пожеж встановлюють фахівці.

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці пожежі, яка виникла після російського обстрілу господарського супермаркету у Миколаєві. Фото: ДСНС