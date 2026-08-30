 Американська компанія PepsiCo заявила про удар росіян по їх підприємству біля Миколаєва

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Головна Новини Інциденти 19:20, 30 серпня, 2026

Американська компанія PepsiCo заявила про удар росіян по їх підприємству біля Миколаєва

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Росія атакувала виробничий комплекс PepsiCo на МиколаївщиніРосія атакувала виробничий комплекс PepsiCo на Миколаївщині

Російські війська 29 серпня завдали удару по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області, де виготовляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.

Серед працівників постраждалих немає, повідомила пресслужба компанії.

Наразі PepsiCo оцінює масштаби пошкоджень. У компанії зазначили, що працюють над відновленням постачання своєї продукції клієнтам і споживачам в Україні.

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Водночас у PepsiCo не розкрили подробиць щодо характеру та масштабів руйнувань, а також не назвали можливі строки відновлення роботи підприємства.

PepsiCo — американська транснаціональна корпорація. Компанія PepsiCo, Inc. зареєстрована у штаті Північна Кароліна, а її головний офіс розташований у штаті Нью-Йорк. В Україні PepsiCo має три підприємства, два з яких — виробничі комплекси у Миколаївській області.

Компанія виробляє тут соки, снеки, газовані напої та холодний чай. Їй належать, зокрема, бренди «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

Зазначимо, що це не перша атака, через яку постраждали потужності PepsiCo. У 2022 році компанія через наближеність Миколаївщини до фронту релокувала одне зі своїх виробництв до Вишневого Київської області.

Втім, і це підприємство зазнало пошкоджень. У вересні 2023 року внаслідок пожежі після ракетного удару були зруйновані склад молочної продукції та виробничі приміщення. Після цього основний продукт компанії напій Pepsi довелося імпортувати в Україну.

Нагадаємо, що увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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