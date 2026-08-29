«Шахеди» вдарили по підприємству біля Миколаєва: виникла масштабна пожежа

Пожежа після атаки на підприємстві харчової промисловості у Миколаєві 29 серпня. Фото: МикВісті

Сьогодні ввечері, 29 серпня, російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На території виникла пожежа. Постраждалих немає.

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Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Удари по торговельних мережах почастішали з обох боків

Удар по «Епіцентру» в Запоріжжі стався за кілька днів після атаки на два гіпермаркети мережі в Одесі. 24 серпня росіяни влучили у торговельні центри на Одещині, один із яких вигорів на площі близько 35 тисяч квадратних метрів. Внаслідок атаки також постраждали люди.

Водночас останніми місяцями Україна сама посилила удари по великих торговельних та логістичних об'єктах у Росії. Зокрема, українські дрони регулярно атакували склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Від середини липня було пошкоджено щонайменше 20 його об'єктів, а площа знищених складських приміщень перевищила 1,18 мільйона квадратних метрів.

У серпні під удари почав потрапляти й інший великий російський маркетплейс — Ozon. За кілька днів українські дрони атакували його логістичні центри в різних регіонах Росії, частина об'єктів зазнала значних пошкоджень або припинила роботу.

Такі удари Україна використовує не лише для завдання економічних збитків. Серед цілей також називають перенесення наслідків війни ближче до повсякденного життя росіян. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше пояснював, що йдеться, зокрема, про руйнування ілюзії безпечного життя в тилу Росії.