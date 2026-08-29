 Понад 300 тисяч абонентів на Миколаївщині залишилися без світла через атаку на енергетику

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Головна Новини Оборона 10:01, 29 серпня, 2026

Понад 300 тисяч абонентів на Миколаївщині залишилися без світла через атаку на енергетику

Росіяни вдарили по енергетиці Миколаївщини. Ілюстративне фото: kurs.com.uaРосіяни вдарили по енергетиці Миколаївщини. Ілюстративне фото: kurs.com.ua

Сьогодні зранку, 29 серпня, росіяни знову атакували енергетику Миколаївщини «Шахедами». Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об’єкти в області, низку дільниць аварійно відключили.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Проблеми зі світлом виникли у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів. За попередньою інформацією, без світла залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Енергетики та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки й відновленням електропостачання. Для якнайшвидшого повернення світла залучають усі наявні сили та ресурси.

Через знеструмлення електромереж внаслідок російського обстрілу у Миколаєві також тимчасово призупинили рух трамваїв та тролейбусів. Наразі пасажирів перевозять 37 тролейбусів PTS, які можуть рухатися автономно на відстань до 20 кілометрів. Для їхньої роботи та підзарядки використовують дизельні генератори.

Нагадаємо, що напередодні росіяни кілька разів атакували Миколаїв та область різними видами озброєння. У Миколаєві пошкоджені господарський супермаркет, складське приміщення, адміністративна будівля, три гаражі, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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