 Миколаїв працює без електрики, транспорт, лікарні та точки води забезпечили живленням, — Сєнкевич

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Головна Новини Інциденти 11:05, 29 серпня, 2026

Миколаїв працює без електрики, транспорт, лікарні та точки води забезпечили живленням, — Сєнкевич

Точки видачі води у Миколаєві. Фото: МикВістіТочки видачі води у Миколаєві. Фото: МикВісті

Попри повне знеструмлення Миколаєва після російської атаки, у місті продовжують працювати лікарні, точки видачі води, світлофори з автономним живленням та частина громадського транспорту.

Енергетики тим часом відновлюють пошкоджені мережі, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, для перевезення пасажирів задіяли 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх заряджатимуть від дизельних генераторів. Трамваї та тролейбуси «Дніпро» поки не працюють — їх планують повернути на маршрути, щойно це буде технічно можливо.

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Маршрут №8 сьогодні курсує між Матвіївкою та Залізничним вокзалом без заїзду до кладовища.

Світлофори з автономним живленням продовжують працювати. Також у місті діють точки видачі очищеної води на базі «Миколаївоблтеплоенерго» та в трамвайному депо на вулиці Євгена Єщенка, 17.

«Лікарні та інші важливі об’єкти забезпечені генераторами, щоб продовжувати роботу навіть без централізованого електропостачання», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міські служби також допомагають мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок атаки.

Водночас через повітряні тривоги частину відновлювальних робіт доводиться призупиняти. Олександр Сєнкевич наголосив, що безпека працівників міських служб та енергетиків залишається пріоритетом.

«Є й питання, про які зараз не можемо говорити відкрито з міркувань безпеки. Але це не означає, що їх залишають без уваги. Міська влада тримає ситуацію під контролем і працює над усіма необхідними рішеннями разом із відповідними службами», — наголосив мер.

Що відомо про знеструмлення

Нагадаємо, вранці 29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження низку дільниць електромереж аварійно відключили.

Без електрики залишилися Миколаїв та громади Миколаївського і Баштанського районів. За попередніми даними, йшлося про понад 300 тисяч абонентів. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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