 «Пошкодили склад. Ніхто не постраждав», — Миколаївська ОВА про атаку по обʼєкту харчової промисловості

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Головна Новини Інциденти 8:30, 30 серпня, 2026

«Пошкодили склад. Ніхто не постраждав», — Миколаївська ОВА про атаку по обʼєкту харчової промисловості

Пожежа після атаки на підприємстві харчової промисловості у Миколаєві 29 серпня. Фото: МикВістіПожежа після атаки на підприємстві харчової промисловості у Миколаєві 29 серпня. Фото: МикВісті

Російські війська минулої доби атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами «Бандероль». У Миколаївському районі під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, там був пошкоджений склад. Ніхто не постраждав.

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Крім того, російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар виникли проблеми з електропостачанням у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів. Енергетики оперативно відновили електропостачання.

У самому Миколаєві росіяни атакували портову інфраструктуру ударними БпЛА типу Shahed та крилатими ракетами «Бандероль». За даними ОВА, постраждалих немає.

Також у Миколаївському районі російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок одного з ударів у селі Солончаки пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Миколаївщина зазнала масованої атаки 29 серпня

29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. За попередніми даними, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Окрім енергетичних об’єктів, росіяни вдарили по господарському супермаркету в Миколаєві. Після атаки там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Увечері 29 серпня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed».

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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