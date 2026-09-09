 У Миколаєві горять склади після атак РФ

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Головна Новини Оборона 14:35, 09 вересня, 2026

У Миколаєві горять склади після атак РФ

У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС

Після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС.

«Рятувальники продовжують працювати там, де ще вирує вогонь, розчищають завали та допомагають постраждалим», — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ліквідовують пожежі, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають постраждалим. До ліквідації наслідків атаки також залучені поліція, медики, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та комунальні служби.

У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС
У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНСУ Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Фото: ДСНС

Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня

Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.

Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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