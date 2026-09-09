У Миколаєві горять склади після атак РФ
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Після масованої російської атаки по Миколаєву пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема магазини та складські приміщення. На одній із локацій виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили у ДСНС.
«Рятувальники продовжують працювати там, де ще вирує вогонь, розчищають завали та допомагають постраждалим», — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідовують пожежі, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають постраждалим. До ліквідації наслідків атаки також залучені поліція, медики, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та комунальні служби.
Масована атака на Миколаїв у ніч на 9 вересня
Перші цілі на місто почали запускати після 22:00, про що повідомляли моніторингові канали. Обстріли тривали з ночі 8 вересня і до ранку 9 вересня.
Станом на ранок у Миколаївській обласній військовій адміністрації показали наслідки атаки та повідомили, що через удари загинула 70-річна жінка. Серед постраждалих — 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Іншим постраждалим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
Під атаку потрапили і громади в області. FPV-дронами росіяни били по Куцурубській та Очаківській громадам 8 вересня, а вночі 9 вересня завдали ударів по Галицинівській та Березанській громадах. Там через атаки пошкоджені приватний будинок, промислові та енергетичні об’єкти.
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