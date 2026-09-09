Миколаїв прийме у власність міста дитячий оздоровчий комплекс у Рибаківці

Миколаїв прийме у власність міста дитячий комплекс у Рибаківці. Ілюстративне фото ua.igotoworld.com

Дитячий оздоровчий комплекс «Алий парус», розташований у селі Рибаківка, мають передати у власність Миколаєва. Виконком створив комісію, яка буде займатися його прийняттям у комунальну власність міста.

Рішення ухвалили на засіданні сьогодні, 9 вересня, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що Миколаївська міськрада 30 жовтня 2025 року дала згоду прийняти до комунальної власності міста дитячого табору «Алий парус» у Рибаківці. Він був у державній власності та у користуванні підприємства «Зоря»-«Машпроект».

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Сьогодні, 9 вересня, виконком створив комісію, щоб прийняти оздоровчий комплекс до комунальної власності міста.

— На сьогодні ми провели необхідну процедуру і на виконання вимог чинного законодавств, пропонуємо створити комісію для прийняття-передачі цього дитячого оздоровчого комплексу до комунальної власності у складі восьми осіб, — повідомила очільниця управління активів (колишнє управління комунального майна, — прим.) Тетяна Дмитрова.

До складу комісії увійшли представники мерії Миколаєва та «Зорі»-»Машпроект». Від мерії це будуть віцемер Сергій Коренєв, начальниця відділу обліку та управління активами міськради Ольга Денисенко, директор міського КП «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» Ігор Копилов, заступниця начальника відділу фінансів підприємств комунальної власності Олена Павленко, головний спеціаліст служби у справах дітей Олена Шинкарук. Від «Зорі»-«Машпроект»: начальник бюро обліку необоротних активів Наталія Александрова, начальник дільниці позакорпусних об’єктів Андрій Григоренко, начальниця відділу дитячих навчальних закладів Тетяна Філонок.

Рішення підтримали всі члени виконкому. Тепер комісія має оформити передачу оздоровчого комплексу місту.

Нагадаємо, що крім дитячого оздоровчого комплексу Миколаївська міськрада погодила прийняти від «Зорі»-«Машпроект» дитячий садок №69 по вулиці Олега Бондаренка (28-ї Армії), 10-А, дитсадок №12 по вулиці Олега Бондаренка (28 Армії), 6 та 7 та два укриття поруч. Мова про будівлі закладів, мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.

Це останні дитячі садки, які підприємство віддало Миколаєву. Раніше у відомчій власності «Зорі» перебували 5 дошкільних навчальних закладів. Перший передали до комунальної власності Миколаєва ще у 2008 році, ще три дитсадки місто отримало у 2021 році.

У 2011 році «Зоря» передала Миколаєву Палац культури «40-летия Октября» — наразі це Палац культури «Молодіжний».

Нагадаємо, у 2018 році ухвалили рішення передати Миколаєву від державної «Зорі»-«Машпроект» спорткомплексу «Зоря». Остаточно місто процес передачі майна завершився у 2020 році. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» тоді компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу. У 2023 році міська влада відкрила відремонтований басейн спорткомплексу.

Станом на вересень 2026 року управління капітального будівництво каже про те, що для завершення капітального ремонту спорткомплексу «Зоря» у Миколаєві необхідно 242 мільйони 545 тисяч гривень.