На завершення реконструкції спорткомплексу «Зоря» у Миколаєві потрібно понад ₴242 млн

Спорткомплекс «Зоря» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Для завершення робіт із капітального ремонту спорткомплексу «Зоря» у Миколаєві необхідно 242 мільйони 545 тисяч гривень.

Про це у розмові з «МикВісті» повідомив начальник Управління капітального будівництва Олексій Савчук.

Кошти необхідні для виконання робіт, передбачених другим пусковим комплексом капремонту спорткомплексу. Зокрема, у межах проєкту передбачене облаштування захисної споруди — укриття на 251 людину. У підвалі мають підсилити перекриття, облаштувати аварійний вихід у вигляді підземного тунелю, окремі мережі водопостачання, каналізації, вентиляції та електропостачання із дизельним генератором. Також передбачені санвузли, кабіна для маломобільних груп населення та місця для зберігання запасів води й продуктів.

Окремий блок робіт стосується фасаду та покрівлі. Планується утеплити й облицювати фасад, замінити покрівлю на ПВХ-мембрану з утепленням, а також встановити нові вікна та зовнішні двері.

Перепланування та ремонт приміщень передбачені з 1 по 3 поверхи. Зокрема, мають відремонтувати роздягальні, душові та санвузли. На третьому поверсі планують облаштувати залу для «сухого плавання».

Також проєкт передбачає оновлення інженерних мереж — часткову заміну систем опалення та вентиляції, електрощитів і освітлення, автоматизацію систем, блискавкозахист та пожежну сигналізацію.

Для підвищення протипожежної безпеки мають перевлаштувати сходові клітки, евакуаційні виходи та протипожежні зони.

Проєктом планується благоустрій прилеглої території. Там передбачені 41 паркомісце, з яких шість — для маломобільних груп населення, а також пішохідні доріжки, озеленення та зовнішнє освітлення.

У 2025 році на капітальний ремонт двох спортивних зал у миколаївському спорткомплексі «Зоря» витратили 4,3 мільйона гривень.

Нещодавно «МикВісті» виявили, що мозаїчні панно на спорткомплексі «Зоря» у Миколаєві планують залишити на стінах, але повністю закрити конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих композитних панелей. Після ремонту побачити мозаїки з вулиці буде неможливо. Активісти та дослідники монументального мистецтва просять місто переглянути це рішення. Йдеться не просто про ремонт чи фарбування фасаду. За проєктом зовнішні стіни «Зорі» мають утеплити мінераловатними плитами, після чого змонтувати систему вентильованого фасаду та облицювати будівлю алюмінієвими композитними панелями.

Начальник УКБ Олексій Савчук пояснював «МикВісті», що управління разом із проєктувальниками підготувало близько 20 варіантів оформлення фасаду, а департамент архітектури та містобудування погодив один із них. За його словами, якби була позиція архітектури залишити мозаїку відкритою, УКБ разом із проєктувальниками шукало б відповідне технічне рішення.

Під час сесії 27 серпня Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати план та графічні матеріали щодо збереження мозаїчних панно на спорткомплексі «Зоря».

Однак головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що долю мозаїки на спорткомплексі «Зоря» будуть переглядати, оскільки роботи з капітального ремонту наразі не виконуються через відсутність фінансування. Це, за його словами, дає час розібратися в ситуації та перевірити варіанти її збереження.

Як писали «МикВісті», згідно даних про використання бюджету Миколаєва станом на 1 липня Управління капітального будівництва Миколаєва знову показало негативну тенденцію щодо використання бюджетних коштів. Загалом на 2026 рік бюджетом Миколаєва передбачено 237,8 мільйона гривень на Управління капітального будівництва. Передбачалось, що за півріччя управління використає 109,8 мільйона гривень. Однак, фактичні офіційні звіти показали, що за 6 місяців підрозділ, роботу якого курує заступник міського голови Сергій Коренєв, використав лише 14,5 мільйона гривень. Це складає 13,3% їхнього плану на перше півріччя. З них, відсоток використання коштів на зарплату співробітників склав 93,5%, а капітальні видатки — 9,2% від річного плану.