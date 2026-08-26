 «Ми б шукали рішення…», — у мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

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Головна Новини Самоврядування 17:45, 26 серпня, 2026

«Ми б шукали рішення…», — у мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

Мозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Фото: МикВістіМозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Фото: МикВісті

Департамент архітектури та містобудування не мав претензій до запропонованих варіантів ремонту фасаду спорткомплексу «Зоря», в яких мозаїчне панно на будівлі повністю закриють металевими панелями.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук.

В межах проєктування УКБ разом надало близько 20 варіантів зовнішнього вигляду будівлі, які передали до департаменту архітектури для погодження.

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— Ремонтом цього спорткомплексу передбачені зовнішньооздоблювальні роботи з алюмінієвого вентильованого фасаду. Нами було запропоновано 20 варіантів, які були візуалізовані та передані департаменту архітектури. Вони узгодили одне з рішень, яке лягло в основу проєкту, — пояснив Олексій Савчук.

Він зазначив, що якби департамент архітектури наполягав на тому, щоб мозаїку залишили відкритою та видимою з вулиці, УКБ разом із проєктувальниками шукало б технічне рішення.

— Якби була позиція архітектури залишити, то ми б шукали рішення з проєктувальниками. Такого рішення не було. Ми затвердили саме так. Були зауваження, але не щодо того, чи залишати мозаїку, — сказав начальник управління.

Водночас начальник УКБ наголосив, що капітальний ремонт «Зорі» є тривалим комплексним проєктом. Вартість усіх робіт для завершення проєкту складає понад 242 мільйони гривень.

— Це великий комплексний проєкт, тому що дуже багато приміщень треба ще відновлювати. Проєктом також передбачено укриття. Дві чи три черги, не скажу. Але фасадна частина також буде реалізована, скоріше за все, це буде друга черга, — зазначив Олексій Савчук.

Мозаїку басейну «Зоря» закриють металевими панелями. Громадськість виступила проти такого «євроремонту»

Зазначимо, мозаїчні панно на спорткомплексі «Зоря» у Миколаєві планують залишити на стінах, але повністю закрити конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих композитних панелей. Після ремонту побачити мозаїки з вулиці буде неможливо. Активісти та дослідники монументального мистецтва просять місто переглянути це рішення. Йдеться не просто про ремонт чи фарбування фасаду. За проєктом зовнішні стіни «Зорі» мають утеплити мінераловатними плитами, після чого змонтувати систему вентильованого фасаду та облицювати будівлю алюмінієвими композитними панелями.

Як писали «МикВісті», згідно даних про використання бюджету Миколаєва станом на 1 липня Управління капітального будівництва Миколаєва знову показало негативну тенденцію щодо використання бюджетних коштів. Загалом на 2026 рік бюджетом Миколаєва передбачено 237,8 мільйона гривень на Управління капітального будівництва. Передбачалось, що за півріччя управління використає 109,8 мільйона гривень. Однак, фактичні офіційні звіти показали, що за 6 місяців підрозділ, роботу якого курує заступник міського голови Сергій Коренєв, використав лише 14,5 мільйона гривень. Це складає 13,3% їхнього плану на перше півріччя. З них, відсоток використання коштів на зарплату співробітників склав 93,5%, а капітальні видатки — 9,2% від річного плану.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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