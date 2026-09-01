 «Роботи не виконуються, тож є час спокійно розібратися», — головний архітектор Миколаєва про мозаїку на «Зорі»

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Головна Новини Культура 16:20, 01 вересня, 2026

«Роботи не виконуються, тож є час спокійно розібратися», — головний архітектор Миколаєва про мозаїку на «Зорі»

Мозаїка на басейні «Зоря». Фото: МикВістіМозаїка на басейні «Зоря». Фото: МикВісті

Долю мозаїки на спорткомплексі «Зоря» будуть переглядати, оскільки роботи з капітального ремонту наразі не виконуються через відсутність фінансування. Головний архітектор Миколаєва Поляков зазначив, що це дає час розібратися в ситуації та перевірити варіанти її збереження.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».

— На сьогодні роботи в межах другого пускового комплексу капітального ремонту спорткомплексу «Зоря» не виконуються і, наскільки мені відомо, їх початок наразі не планується через відсутність фінансової можливості. Тобто відповідні роботи наразі не реалізуються, — сказав Євген Поляков.

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Це, за словами головного архітектора, дає час для детального вивчення ситуації та пошуку можливих варіантів щодо мозаїки.

— Вважаю передчасним робити висновки лише на підставі оперативного коментаря, — сказав головний архітектор.

Водночас він зазначив, що системна робота міста зі збереження монументального мистецтва є новим напрямком.

— У 2026 році Управління культури Миколаївської міської ради вперше ініціювало та передало до Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА матеріали щодо взяття на облік трьох мозаїчних панно: на будівлі обласного палацу культури, панно «Сонячна» на вулиці Захисників Миколаєва та панно «Україна» на будівлі Інституту імпульсних технологій на проспекті Богоявленському, — нагадав посадовець.

Нагадаємо, що мозаїчні панно на спорткомплексі «Зоря» у Миколаєві планують залишити на стінах, але повністю закрити конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих композитних панелей. Після ремонту побачити мозаїки з вулиці буде неможливо. Активісти та дослідники монументального мистецтва просять місто переглянути це рішення. Йдеться не просто про ремонт чи фарбування фасаду. За проєктом зовнішні стіни «Зорі» мають утеплити мінераловатними плитами, після чого змонтувати систему вентильованого фасаду та облицювати будівлю алюмінієвими композитними панелями.

Начальник УКБ Олексій Савчук пояснював «МикВісті», що управління разом із проєктувальниками підготувало близько 20 варіантів оформлення фасаду, а департамент архітектури та містобудування погодив один із них. За його словами, якби була позиція архітектури залишити мозаїку відкритою, УКБ разом із проєктувальниками шукало б відповідне технічне рішення.

Зазначимо, що під час сесії 27 серпня Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати план та графічні матеріали щодо збереження мозаїчних панно на спорткомплексі «Зоря».

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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