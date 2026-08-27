Сєнкевич доручив чиновникам підготувати план, як можна зберегти мозаїки на «Зорі»

Мозаїка на басейні «Зоря». Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати план та графічні матеріали щодо збереження мозаїчних панно на спорткомплексі «Зоря».

Питання під час сесії міськради у четвер, 27 серпня, порушив депутат Артем Ільюк, пишуть «МикВісті».

Артем Ільюк зазначив, що після звернень громадськості та матеріалів у медіа дізнався про можливий ризик зникнення мозаїки зі спортивного комплексу.

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— Питання про мозаїчне панно на спорткомплексі «Зоря». Є побоювання, що ці панно зникнуть зі спортивного обличчя міста. Хотілося б його зберегти. Чи є у нас можливість це зробити, що треба зробити для цього і яка там ситуація взагалі? Прохання зберегти, — сказав Артем Ільюк.

У відповідь міський голова Олександр Сєнкевич дав протокольне доручення своєму заму Юрію Андрієнку, який разом з головним архітектором та начальником управління капбудівництва дасть детальну інформацію про ситуацію з реконструкцією установи та подальшою долею самої мозаїки.

— Сам займався плаванням у цьому спорткомплексі у дитинстві. Даю протокольне доручення, щоб відповідальний заступник міського голови Юрій Андрієнко, головний архітектор Євген Поляков та начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук підготували відповідь та графічні матеріали щодо цього питання: який план, що вже зроблено і що в майбутньому буде зроблено? План фінансування, черги робіт і яким чином планується зберегти мозаїку, — відповів Олександр Сєнкевич.

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Зазначимо, мозаїчні панно на спорткомплексі «Зоря» у Миколаєві планують залишити на стінах, але повністю закрити конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих композитних панелей. Після ремонту побачити мозаїки з вулиці буде неможливо. Активісти та дослідники монументального мистецтва просять місто переглянути це рішення. Йдеться не просто про ремонт чи фарбування фасаду. За проєктом зовнішні стіни «Зорі» мають утеплити мінераловатними плитами, після чого змонтувати систему вентильованого фасаду та облицювати будівлю алюмінієвими композитними панелями.

Начальник УКБ Олексій Савчук пояснював «МикВісті», що управління разом із проєктувальниками підготувало близько 20 варіантів оформлення фасаду, а департамент архітектури та містобудування погодив один із них. За його словами, якби була позиція архітектури залишити мозаїку відкритою, УКБ разом із проєктувальниками шукало б відповідне технічне рішення.

Як писали «МикВісті», згідно даних про використання бюджету Миколаєва станом на 1 липня Управління капітального будівництва Миколаєва знову показало негативну тенденцію щодо використання бюджетних коштів. Загалом на 2026 рік бюджетом Миколаєва передбачено 237,8 мільйона гривень на Управління капітального будівництва. Передбачалось, що за півріччя управління використає 109,8 мільйона гривень. Однак, фактичні офіційні звіти показали, що за 6 місяців підрозділ, роботу якого курує заступник міського голови Сергій Коренєв, використав лише 14,5 мільйона гривень. Це складає 13,3% їхнього плану на перше півріччя. З них, відсоток використання коштів на зарплату співробітників склав 93,5%, а капітальні видатки — 9,2% від річного плану.