«Культура виконання просто варварська», — Сєнкевич розкритикував роботи підрядників Миколаївської ОВА

Ремонтні роботи по вулиці Бедзая та 1-й Слобідській. Фото: МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував підрядників Миколаївської ОВА через організацію ремонтних робіт у місті, назвавши їх дії варварськими.

Про це Олександр Сєнкевич сказав під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Зокрема мер звернув увагу на розриті вулиці на 1-й Слобідській та Бедзая. Він зазначив, що підрядники розрили магістральну вулицю у двох місцях, після чого засипали ділянки ґрунтом, а покриття вже почало просідати.

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— Вчора зателефонував заступнику голови ОВА Валентину Гайдаржи з приводу робіт підрядників по вулиці 1-й Слобідській та Бедзая. Вони перерили магістральну вулицю в двох місцях і засипали її глиною. Там вже вона почала просідати, а ближче до бордюру вже провалилась і там машину туди впала. Прошу голів районів, всіх, хто там курсує, сповіщати їх, якщо ви бачите це, щоб вони підсипали. Розумію, що асфальтувати зараз не вийде, бо треба, щоб воно утрмабувалось, але факт лишається фактом – це аварійна ситуація, яка може призвести до ДТП. А «ЕЛУ атводоріг» просив би контролювати процес, бо вони фактично суглинок дістали звідти, поклали труби, ним же і засипали. Прошу взяти на контроль, щоб вони не постелили асфальт на суглінок зверху і сказали, що все готово, — сказав Олександр Сєнкевич.

У відповідь на це перший заступник міського голови Віталій Луков зазначив, що міська влада вже провела спільну нараду з підрядниками ОВА, головами районів та керівником департаменту архітектури та містобудування ОВА.

Сторони домовилися до 15 вересня актуалізувати контакти з усіма підрядниками, які виконують роботи в районах міста. Підрядники також мають надати графіки виконання робіт. Віцемер зазначив, що у разі невиконання домовленостей міська влада планує проводити комісійні перевірки та вживати заходів щодо порушень правил благоустрою на території Миколаєва.

Зі свого боку мер додав, що не розуміє такого підходу підрядників до проведення робіт у Миколаєві.

— Культура виконання робіт просто варварська. Вони просто переривають місто, не беручи у нас ніяких документів на це — по проспектах, по пішохідних зонах, по бульварних частинах. Вішають якісь сіточки… Це небезпечно. Так роблять, наче вони не у власному місті. Просто варвари, які ненавидять своє місто. Там, де можна було прокол зробити на Бедзая, вони перекопали відкритим способом, — сказав міський голова.

Окремо Сєнкевич звернув увагу на роботи на вулиці Бедзая. За його словами, там, де можна було використати прокол, підрядник натомість розрив вулицю відкритим способом.

Ремонтні роботи по вулиці Бедзая та 1-й Слобідській. Фото: МикВісті

Водночас Сєнкевич визнав, що підрядники виконують необхідні роботи в межах відповідної постанови і міська влада не може заборонити їм цього.

— Ми розуміємо, що вони діють в рамках постанови, в якій можуть це робити. Ми не можемо заборонити. І ми розуміємо, навіщо це робиться, але ж треба з любов'ю до рідного міста, — додав мер.

Нагадаємо, Миколаївська ТЕЦ під час ремонту по пр. Богоявленському пошкоджує зелений паркан і не завжди є можливість пересадити ці кущі. Мер Олександр Сєнкевич залишився незадоволеним цими роботами і назвав викопування рослин варварським.