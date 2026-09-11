Миколаївець виліз на евакуатор, щоб у нього не забрали авто через борги за опалення

Миколаївець виліз на евакуатор, коли у нього намагалися забрати авто за борги. Фото: Миколаївоблтеплоенерго

59-річний чоловік у Миколаєві заборгував понад 78 тисяч гривень за опалення. За борги у нього мали забрати автомобіль. Але коли його приїхали забирати, чоловік заліз на евакуатор та намагався заблокувати завантаження.

Про це повідомило ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Вчора, 10 вересня, співробітники облтеплоенерго, Заводського відділу виконавчої служби, поліції та ДП «СЕТАМ» приїхали евакуювати авто боржника. Як повідомляється, 59-річний чоловік довго не сплачував за опалення і накопичив понад 78 тисяч гривень боргу.

За виконавчим провадженням у нього мали забрати Chevrolet Niva 2008 року випуску. Авто було у розшуку, а потім виконавець його описав та арештував. Але коли автомобіль приїхати евакуювати, чоловік почав заважати.

«Чоловік намагався перешкоджати вилученню автомобіля та навіть заліз на евакуатор, щоб заблокувати його завантаження. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції», — зазначили в облтеплоенерго.

Миколаївець виліз на евакуатор, коли у нього намагалися забрати авто за борги. Фото: Миколаївоблтеплоенерго

Автомобіль евакуювали на майданчик ДП «СЕТАМ». Його мають оцінити для можливого продажу.

«Після цього боржник погодився виконати рішення суду щодо сплати боргу та укласти договір реструктуризації щодо частини заборгованості, за якою судовий позов ще не подавався. Окрім основного боргу, споживачу доведеться сплатити й витрати, пов’язані з виконавчими провадженнями», — повідомили в облтеплоенерго.

На підприємстві звертають увагу, що можна укласти договір реструктуризації у разі боргів.

Миколаївець виліз на евакуатор, коли у нього намагалися забрати авто за борги. Фото: Миколаївоблтеплоенерго

Нагадаємо, станом на середину серпня 2026 року жителі Миколаєва заборгували за тепло понад 261 мільйон гривень. Із цієї суми більше 29 мільйонів гривень припадає на нарахування за липень.

Крім того, держава не повернула облтеплоенерго 1,5 мільярда гривень різниці у тарифах. Через це питання підприємству можуть арештувати рахунки.