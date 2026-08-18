 Миколаївці заборгували за тепло ₴261 млн: понад ₴19 млн стягнули через суд

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Головна Новини Економіка 20:37, 18 серпня, 2026

Миколаївці заборгували за тепло ₴261 млн: понад ₴19 млн стягнули через суд

Підготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото: МикВістіПідготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото: МикВісті

Станом на середину серпня цього року жителі Миколаєва заборгували за тепло понад 261 мільйон гривень. Із цієї суми більше 29 мільйони гривень припадає на нарахування за липень.

Про це повідомили в «Миколаївоблтеплоенерго».

Зазначається, що у липні суди ухвалили 375 рішень щодо боргів на загальну суму майже шість мільйонів гривень. Загалом із початку року таких рішень уже 1278 на понад 19 мільйонів гривень.

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Крім того, Державна виконавча служба у липні примусово стягнула з боржників понад 2,5 мільйони гривень. Від початку 2026 року ця сума становить понад 15 мільйон гривень.

У підприємстві нагадали, що за послуги за липень споживачі мають розрахуватися до кінця серпня.

Тим, хто вже має заборгованість, радять погасити її або укласти договір реструктуризації, щоб не доводити справу до суду та примусового стягнення.

Нагадаємо, що у Миколаєві більшість будинків ще не готові до опалювального сезону. Станом на 12 серпня акти готовності отримали лише 42 будинки.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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