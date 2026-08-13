До опалювального сезону готові лише 42 будинки Миколаєва: у 56% житлового фонду роботи ще не починали

Підготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаєві більшість будинків ще не готові до опалювального сезону. Станом на 12 серпня акти готовності отримали лише 42 будинки.

Про це повідомило ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Із 42 готових будинків 36 перебувають під управлінням ЖЕКів та керуючих компаній, ще шість — ОСББ. Серед відомчих будинків актів готовності поки немає.

Ще менше будинків пройшли гідравлічні випробування систем опалення. Їх провели у 442 будинках під управлінням ЖЕКів та керуючих компаній, 58 будинках ОСББ та лише одному відомчому будинку.

Найбільше занепокоєння викликає те, що у 687 будинках — це 56% житлового фонду — станом на 12 серпня взагалі не проводили підготовчих робіт до зими.

У підприємстві наголошують, що акт готовності є документом, який підтверджує технічну готовність внутрішньобудинкової системи опалення до прийому теплоносія. Тому ОСББ, ЖЕКам та управителям необхідно завершити підготовку до 15 вересня.

У «Миколаївоблтеплоенерго» закликали відповідальних за будинки не зволікати з підготовкою до опалювального сезону.

Ранше, Миколаїв прийняв з державної у комунальну власність 24 силові трансформатори загальною вартістю понад 30 мільйона гривень.

Загалом, підготовка до опалювального сезону у Миколаєві іде за планом, але КП «Миколаївоблтеплоенерго» загрожує арешт рахунків. Держава не повернула підприємству 1,5 мільярда гривень різниці у тарифах. Але Міністерство фінансів, зокрема його керівник, не вважає це проблемним питанням.