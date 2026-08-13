У Миколаєві в мікрорайоні Казарського замінюють ізоляцію 500 метрів тепломереж

У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінюють ізоляційне покриття на повітряній ділянці теплової мережі в мікрорайоні Казарського.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Під час робіт планують оновити близько 500 метрів ізоляції на трубопроводах діаметром 57, 89, 108 та 219 міліметрів.

Оновлення ізоляційного покриття дозволить зменшити втрати теплової енергії під час транспортування носія та забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання в зимовий період.

У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві оновлюють ізоляцію тепломереж. Фото Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у серпні 2026 року «Миколаївоблтеплоенерго» запустило власну лінію з переробки деревних відходівна пелети — з обрізаних міських гілок виготовлятимуть паливо для котелень комунального підприємства.