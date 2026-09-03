 Миколаївщина отримає понад ₴1,1 млрд на захист інфраструктури та теплопостачання

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Головна Новини Суспільство 16:43, 03 вересня, 2026

Миколаївщина отримає понад ₴1,1 млрд на захист інфраструктури та теплопостачання

Миколаївська область отримає 1,13 млрд грн на захист інфраструктури. Ілюстративне фото МикВістіМиколаївська область отримає 1,13 млрд грн на захист інфраструктури. Ілюстративне фото МикВісті

Миколаївська область отримає понад 1,13 мільярда гривень з державного бюджету на захист критичної інфраструктури, підтримку тепло й водопостачання та розвиток енергогенерації.

Про це йдеться в постанові на урядовому порталі.

Із загальної суми 751,4 мільйона гривень спрямують до обласного бюджету як субвенцію. З цих коштів 381,3 мільйона гривень виділяють на інженерно-технічний захист систем життєзабезпечення, 363,1 мільйона гривень — на забезпечення безперебійного теплопостачання, а майже 7 мільйонів гривень — на розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії.

Ще 385 мільйонів гривень передбачили для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на реалізацію проєктів із захисту об'єктів критичної інфраструктури безпосередньо в Миколаївській області.

Загальний обсяг розподілених урядом коштів за цією програмою для різних регіонів України становить понад 35,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Миколаївська область отримала систему накопичення електроенергії потужністю 1 МВт, яку Міністерство енергетики передало для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Обладнання вже доставили до регіону.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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