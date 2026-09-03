Миколаївщина отримає понад ₴1,1 млрд на захист інфраструктури та теплопостачання
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Миколаївська область отримає понад 1,13 мільярда гривень з державного бюджету на захист критичної інфраструктури, підтримку тепло й водопостачання та розвиток енергогенерації.
Про це йдеться в постанові на урядовому порталі.
Із загальної суми 751,4 мільйона гривень спрямують до обласного бюджету як субвенцію. З цих коштів 381,3 мільйона гривень виділяють на інженерно-технічний захист систем життєзабезпечення, 363,1 мільйона гривень — на забезпечення безперебійного теплопостачання, а майже 7 мільйонів гривень — на розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії.
Ще 385 мільйонів гривень передбачили для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на реалізацію проєктів із захисту об'єктів критичної інфраструктури безпосередньо в Миколаївській області.
Загальний обсяг розподілених урядом коштів за цією програмою для різних регіонів України становить понад 35,2 мільярда гривень.
Нагадаємо, що Миколаївська область отримала систему накопичення електроенергії потужністю 1 МВт, яку Міністерство енергетики передало для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Обладнання вже доставили до регіону.
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