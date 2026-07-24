Міненерго передало Миколаївщині систему накопичення енергії потужністю 1 МВт

Миколаївська область отримала систему накопичення електроенергії потужністю 1 МВт, яку Міністерство енергетики передало для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Обладнання вже доставили до регіону.

Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Накопичувачі ємністю 1 МВт вже доставлені на енергетичні об'єкти та до закладів охорони здоров'я у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській та Київській областях.

Як зазначили у Міненерго, системи накопичення електроенергії допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливої інфраструктури. Зокрема, вони підвищать надійність електропостачання теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів та регіональних лікарень.

У міністерстві нагадали, що питання передачі такого обладнання неодноразово обговорювали з керівниками обласних військових адміністрацій та енергетичними компаніями. Наразі всі заплановані накопичувачі вже доставлені до регіонів.

Обладнання загальною вартістю понад 9 мільйонів євро надала швейцарська компанія Tetra Laval International SA. У Міненерго подякували Швейцарії за підтримку українського енергетичного сектору та допомогу у зміцненні енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, що з початку року до України надійшли 3325 одиниць енергетичного обладнання та очікує на надходження ще понад 1520 генераторів, 450 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання.