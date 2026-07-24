 Міненерго передало Миколаївщині систему накопичення енергії потужністю 1 МВт

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 23.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 20:08, 24 липня, 2026

Міненерго передало Миколаївщині систему накопичення енергії потужністю 1 МВт

Миколаївщина серед шести областей, які отримали потужні накопичувачі електроенергії. Фото: Денис ШмигальМиколаївщина серед шести областей, які отримали потужні накопичувачі електроенергії. Фото: Денис Шмигаль

Миколаївська область отримала систему накопичення електроенергії потужністю 1 МВт, яку Міністерство енергетики передало для забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Обладнання вже доставили до регіону.

Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Накопичувачі ємністю 1 МВт вже доставлені на енергетичні об'єкти та до закладів охорони здоров'я у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській та Київській областях.

Як зазначили у Міненерго, системи накопичення електроенергії допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливої інфраструктури. Зокрема, вони підвищать надійність електропостачання теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів та регіональних лікарень.

У міністерстві нагадали, що питання передачі такого обладнання неодноразово обговорювали з керівниками обласних військових адміністрацій та енергетичними компаніями. Наразі всі заплановані накопичувачі вже доставлені до регіонів.

Обладнання загальною вартістю понад 9 мільйонів євро надала швейцарська компанія Tetra Laval International SA. У Міненерго подякували Швейцарії за підтримку українського енергетичного сектору та допомогу у зміцненні енергетичної стійкості країни.

Нагадаємо, що з початку року до України надійшли 3325 одиниць енергетичного обладнання та очікує на надходження ще понад 1520 генераторів, 450 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: Генератори

Понад 70 генераторів отримав Миколаїв від німецьких партнерів
Закупівлі генераторів в Україні: Миколаївщина серед регіонів із найнижчими витратами
Україна отримала понад 3,3 тис. одиниць енергообладнання з початку року
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Аліна Квітко
новини
У Миколаївській ОВА після двох невдалих спроб уклали договір на ₴6,6 млн на оздоровлення військових та їхній сімей

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Генератори

Україна отримала понад 3,3 тис. одиниць енергообладнання з початку року
Закупівлі генераторів в Україні: Миколаївщина серед регіонів із найнижчими витратами
Понад 70 генераторів отримав Миколаїв від німецьких партнерів

Міндовкілля вже майже два роки не може понизити заповідний статус Андріївського урочища, де згоріло 900 гектарів лісу

У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

2 години тому

«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук

Головне сьогодні