Облтеплоенерго в Миколаєві знову ризикує увійти в зиму з арештованими рахунками через борги

Працівники теплопостачального підприємства під час роботи. Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планово готується до опалювального сезону, однак через невирішене питання з боргами підприємству можуть арештувати рахунки.

Про це 7 вересня під час апаратної наради у міськраді розповів директор підприємства Микола Логвінов, пишуть «МикВісті».

За його словами, технічно підготовка до зими йде за планом. Проблеми виникають із фінансуванням. Підприємство отримує нове обладнання, але для його встановлення та проєктування потрібні додаткові гроші.

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«Є проблема з фінансуванням, тому що ми постійно отримуємо нове обладнання, яке потребує досить серйозних вкладень в монтаж, проєктування. Але, в цілому, підприємство готується до початку опалювального сезону планово — так, як всі минулі роки», — сказав Микола Логвінов.

Коли мер Олександр Сєнкевич запитав про головні ризики перед зимою, Микола Логвінов назвав можливий арешт рахунків. За його словами, держава досі не компенсувала підприємству 1,4 мільярда гривень різниці в тарифах.

«Самий великий ризик — це загроза арешту рахунків. Тому що питання щодо різниці в тарифах так і не вирішено. Нам держава винна на сьогодні 1,4 мільярда гривень», — сказав він.

Підприємство зверталося до центральної влади, однак механізму погашення цієї суми поки немає. Пропозицію «Миколаївоблтеплоенерго» щодо випуску цінних паперів також не підтримали.

Водночас підприємство має борги перед «Нафтогазом». За словами Миколи Логвінова, запропоновані компанією мирові угоди «Миколаївоблтеплоенерго» виконати не може. Одна з причин — велика пеня, яка, за його словами, перевищує суму основного боргу.

«Ті мирові угоди, які нам пропонує «Нафтогаз», вони дуже дорогі. По-перше, вони нараховують пеню дуже велику, яка перевищує суму основного боргу, не враховуючи наявність різниці в тарифах», — пояснив Микола Логвінов.

Ситуацію ускладнює й те, що чинний тариф, за словами директора підприємства, покриває лише половину собівартості тепла.

Частину компенсації різниці в тарифах підприємство вже отримало. Із 128 мільйонів гривень надійшло 15 мільйонів гривень — у липні та серпні. Ці гроші «Миколаївоблтеплоенерго» одразу перерахувало «Нафтогазу».

Нагадаємо, Микола Логвінов ще у березні 2026 року казав, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгувало НАК «Нафтогаз» 800 мільйонів гривень. Через це миколаївському підприємству, як і іншим теплопостачальним компаніям України, можуть накласти арешт на рахунки. Крім того, він озвучив проблему з різницею у тарифах.