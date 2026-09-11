Пологовий №3 у Миколаєві став обласним перинатальним центром. Фото: Миколаївська ОВА

На базі колишнього пологового будинку №3 у Миколаєві створили обласний перинатальний центр. Він працюватиме як філія Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Відповідні рішення депутати ухвалили під час сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня, пишуть «МикВісті».

Депутати затвердили передавальний акт пологового будинку №3 та передачу всього його майна, зокрема нерухомості, Миколаївській обласній клінічній лікарні.

В облраді пояснили, що це необхідно для об'єднання договорів за Програмою медичних гарантій та подальшого контрактування з Національною службою здоров'я України.

Також депутати внесли зміни до статуту обласної клінічної лікарні та затвердили положення про її нову філію — «Перинатальний центр». Статутний капітал обласної лікарні збільшать за рахунок статутного капіталу пологового будинку №3.

Сам пологовий будинок №3 місто передало у власність області ще у червні. Спочатку міська влада планувала створити на його базі власний сучасний перинатальний центр, однак від цих планів відмовилися через умови фінансування медичних послуг.

Міський голова Олександр Сєнкевич під час апаратної наради 7 вересня пояснив, що через нинішню кількість пологів заклад не зможе отримувати від НСЗУ достатньо коштів для роботи як окремий міський перинатальний центр.

— Ми планували зробити міський перинатальний центр. На жаль, сьогоднішні умови роботи з Національною службою здоров'я не дозволяють нам цього робити. Кількість пологів не дозволяє нам отримати необхідну кількість грошей для роботи цього об'єкта. Він може лише стати частиною обласної клінічної лікарні, — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами мера, саме створення обласного перинатального центру було однією з причин, чому місто передало пологовий будинок №3 області.

— Миколаїв чи не єдиний обласний центр, в якому немає перинатального центру. Тому ідея передачі цього об'єкта якраз і була у створенні обласного перинатального центру на базі третього пологового будинку. Ми мріяли зробити сучасний, класний міський перинатальний центр, але, на жаль, війна, — сказав міський голова.

Ще до передачі будівлі місто замовило проєкт реконструкції пологового будинку під перинатальний центр. За словами Олександра Сєнкевича, проєктна організація вже завершила роботу, однак тепер міська рада не може напряму оплатити її, оскільки об'єкт більше не належить місту.

Тому у міськраді планують передати області субвенцію, щоб розрахуватися за вже виконані проєктні роботи. Відповідний проєкт рішення мають підготувати на вересневу сесію міськради.

— Гроші ми передбачили, але у зв'язку з тим, що передали цей об'єкт, ми вже не можемо заплатити їм за виконані роботи. Треба з ними розрахуватися, робота зроблена. Проєкт дуже гарний. Тоді готуємося на наступну вересневу сесію передати субвенцію області, — сказав Олександр Сєнкевич.

Проєкт реконструкції перинатального центру, який презентували у 2024 році. Фото: Миколаївська міськрада

Також депутати облради припинили трудові відносини з Олегом Іщенком, який очолював пологовий будинок №3. Водночас його призначили завідувачем новоствореної філії «Перинатальний центр» на період воєнного стану.

Після припинення або скасування воєнного стану протягом шести місяців на посаду керівника філії мають провести конкурсний відбір.

Передача пологового №3 області

Нагадаємо, що у 2025 році медики пологового будинку №3 та ЛШМД Миколаєва кілька місяців не отримували зарплату. Затримку з виплатою зарплати медикам пов'язали з тим, договір з Національною службою здоров'я України уклали пізніше запланованої дати. У березні 2025 року борги погасили.

У січні 2026 року стало відомо, що пологовий будинок №3 не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребував дофінансування з міського бюджету.

Згодом депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорив, що приєднання пологового до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив.

16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили його прийняття у обласну власність. 28 травня Миколаївська облрада затвердила акт прийняття пологового будинку №3 до області як цілісного майнового комплексу. Депутати зменшили статутний капітал лікарні до 1 тисячі гривень.

У червні на екологічні комісії облради прозвучало, що у пологового будинку є борги. Попередньо, була названа сума 4 мільйони гривень.

18 червня Миколаївська обласна рада проголосувала за приєднання пологового будинку №3 до обласної клінічної лікарні. Крім того, депутати збільшили його статутний капітал до 5,5 мільйона гривень.

Тепер Миколаївська обласна рада має завершити реорганізацію пологового будинку №3. Для цього на найближчій сесії депутати мають закріпити майно закладу за обласною клінічною лікарнею та внести необхідні зміни до її статуту. На базі пологового будинку планують створити філію «Перинатальний центр».