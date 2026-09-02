Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

Пологовий будинок №3. Фото з відкритих джерел

Миколаївська обласна рада має завершити реорганізацію пологового будинку №3. Для цього на найближчій сесії депутати мають закріпити майно закладу за обласною клінічною лікарнею та внести необхідні зміни до її статуту. На базі пологового будинку планують створити філію «Перинатальний центр».

Постійна комісія Миколаївської обласної ради з питань освіти та науки підтримала винесення питання на розгляд сесії. Пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що рішеннями Миколаївської міської та Миколаївської обласної рад комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3» передали до обласної комунальної власності.

На завершальному етапі підприємство мають приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Зокрема, на комісії розглянули питання про затвердження передавального акта. Після завершення реорганізації підприємство як окрема юридична особа припинить існування, а його майно та права перейдуть до обласної клінічної лікарні.

Керуюча справами виконавчого апарату облради Тетяна Лабарткава зазначила, що йдеться про майновий комплекс на вулиці Київській, 3. Його планують закріпити за обласною клінічною лікарнею на праві узуфрукту — це передбачене законодавством право користування майном.

Після цього на базі колишнього пологового будинку планують створити відокремлений підрозділ обласної лікарні — філію «Перинатальний центр».

Тетяна Лабарткава також запевнили, що медики продовжать працювати у своїх підрозділах, а їхні зарплати не мають автоматично зрівнюватися чи зменшуватися через реорганізацію. Водночас частину адміністративних та господарських посад планують об’єднати.

Окремо комісія підтримала винесення на сесію питання про припинення трудових відносин із директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком.

— Коли ми прийняли пологовий в областну комунальну власність, в рішенні було написано — продовжити його трудові відносини. Зміна власника не є підставою для припинення трудових відносин. Однак зараз, коли підприємство надалі перестане існувати, ми припиняємо с ним трудові відносини, — зазначила вона.

Водночас Олега Іщенка рекомендуватимуть на посаду керівника створеного перинатального центру.

Нагадаємо, що для ліквідації боргів у пологовому будинку №3, який Миколаївська міська рада передала у власність області, з обласного бюджету виділили 10,55 мільйона гривень. Ці кошти виділили розпорядженням Миколаївської ОВА від 10 липня.

Передача пологового №3 області

Нагадаємо, що у 2025 році медики пологового будинку №3 та ЛШМД Миколаєва кілька місяців не отримували зарплату. Затримку з виплатою зарплати медикам пов'язали з тим, договір з Національною службою здоров'я України уклали пізніше запланованої дати. У березні 2025 року борги погасили.

У січні 2026 року стало відомо, що пологовий будинок №3 не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребував дофінансування з міського бюджету.

Згодом депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорив, що приєднання пологового до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив.

16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили його прийняття у обласну власність. 28 травня Миколаївська облрада затвердила акт прийняття пологового будинку №3 до області як цілісного майнового комплексу. Депутати зменшили статутний капітал лікарні до 1 тисячі гривень.

У червні на екологічні комісії облради прозвучало, що у пологового будинку є борги. Попередньо, була названа сума 4 мільйони гривень.

18 червня Миколаївська обласна рада проголосувала за приєднання пологового будинку №3 до обласної клінічної лікарні. Крім того, депутати збільшили його статутний капітал до 5,5 мільйона гривень.