Миколаївський пологовий будинок №3 передали у власність області
- Альона Коханчук
12:41, 16 квітня, 2026
Депутати Миколаївської обласної ради погодили прийняття у обласну власність пологового будинку №3.
Рішення підтримали під час сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 16 квітня, пишуть «МикВісті».
Нагадаємо, що 9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу цього пологового будинку у власність області. Заклад планують доєднати до Обласної клінічної лікарні, що розташована поруч.
Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що питання передачі обговорюється з 2023 року і сьогоднішнє рішення є вирішальним.
— З метою подальшого розвитку наших медичних закладів, зокрема Миколаївської обласної клінічної лікарні, пропонується підтримати це питання, — зауважив голова Миколаївської обласної ради.
Рішення підтримали 44 депутати, 1 — «утримався».
Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.
Раніше, депутати профільної комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Також депутат Миколахвської міськради Олена Кісельова повідомляла, що реорганізація лікарень Миколаєва шляхом їх об’єднання в одну структуру не призведе до закриття лікарень чи скорочення персоналу, а є лише зміною юридичної форми для отримання додаткового фінансування від НСЗУ.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
Останні новини про: Медицина
