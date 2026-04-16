Миколаївський пологовий будинок №3 передали у власність області

Пологовий будинок №3. Фото з відкритих джерел

Депутати Миколаївської обласної ради погодили прийняття у обласну власність пологового будинку №3.

Рішення підтримали під час сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 16 квітня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що 9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу цього пологового будинку у власність області. Заклад планують доєднати до Обласної клінічної лікарні, що розташована поруч.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що питання передачі обговорюється з 2023 року і сьогоднішнє рішення є вирішальним.

— З метою подальшого розвитку наших медичних закладів, зокрема Миколаївської обласної клінічної лікарні, пропонується підтримати це питання, — зауважив голова Миколаївської обласної ради.

Рішення підтримали 44 депутати, 1 — «утримався».

Фото: МикВісті

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

Раніше, депутати профільної комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Також депутат Миколахвської міськради Олена Кісельова повідомляла, що реорганізація лікарень Миколаєва шляхом їх об’єднання в одну структуру не призведе до закриття лікарень чи скорочення персоналу, а є лише зміною юридичної форми для отримання додаткового фінансування від НСЗУ.