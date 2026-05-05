Лікарні Миколаївщини отримали слухові апарати в межах гуманітарної допомоги від Данії
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
14:23, 05 травня, 2026
-
Медичні заклади десяти областей, серед яких і Миколаївська, отримали сучасні слухові апарати в межах гуманітарної допомоги, яку Україна одержала за сприяння уряду Данії. Загалом до країни надійшло 3150 слухових апаратів загальною вартістю понад 7,8 мільйона гривень.
Про це повідомили у Міністерстві здоров’я України.
Обладнання вже доставили та розподілили між медичними установами у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у місті Києві.
«Це дасть змогу забезпечити пацієнтів сучасними засобами слухової реабілітації та підвищити доступність відповідної медичної допомоги. У квітні розпочалося навчання медичних працівників закладів охорони здоров'я, які залучені до видачі слухових апаратів пацієнтам й консультування щодо їх використання, — йдеться у повідомленні.
Паралельно триває підготовка фахівців: у квітні стартувало навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я, які відповідатимуть за видачу слухових апаратів пацієнтам та консультуватимуть щодо їх правильного використання.
У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що забезпечення лікарень необхідним обладнанням є одним із ключових напрямів роботи для підвищення доступності медичних послуг. Особливо актуально це в умовах зростання кількості людей, які потребують слухової реабілітації.
Нагадаємо, що у Миколаєві зараз є в наявності суглоби для ендопротезування. Виконують операції у п'яти лікарнях. Проте там є черга.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.