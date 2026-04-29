За тиждень на Миколаївщині зменшився показник захворюваності на ГРВІ
- Новини Миколаєва
-
•
- Кристина Леонова
-
•
-
23:09, 29 квітня, 2026
-
Минулого тижня на Миколаївщині зменшилась кількість пацієнтів, які захворіли на ГРВІ та COVID-19.
Як повідомили у Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, з 20 по 26 квітня в області захворіли 3300 особи.
Зазначається, що серед хворих 2114 дітей та 942 дорослих. Водночас госпіталізували 94 людини. Найбільше серед них дітей віком 0-4 роки та 5-14 років.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
У центрі зазначають, що з початку епідсезону вакцинували проти грипу 544 особи, в тому числі медпрацівників – 185, дітей до 5 років – 75, осіб з групи медичного ризику – 49 та інших осіб – 235.
Також у вірусологічній лабораторії з початку епідсезону обстежили 862 особи, із них у 183 випадків результати були позитивними. Серед виявлених збудників – віруси грипу А, грипу А(H3), парагрип, аденовіруси, риновіруси, RS-віруси, метапневмовіруси, а також коронавірус.
Крім того, у медичних закладах Миколаєва за допомогою експрес-тестів зафіксували 1 випадок грипу A.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.