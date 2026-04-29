 На Миколаївщині за тиждень зменшилась кількість пацієнтів, які захворіли на ГРВІ та COVID-19

За тиждень на Миколаївщині зменшився показник захворюваності на ГРВІ

На Миколаївщині за тиждень зменшилась кількість пацієнтів, які захворіли на ГРВІ та COVID-19.

Минулого тижня на Миколаївщині зменшилась кількість пацієнтів, які захворіли на ГРВІ та COVID-19.

Як повідомили у Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, з 20 по 26 квітня в області захворіли 3300 особи.

Зазначається, що серед хворих 2114 дітей та 942 дорослих. Водночас госпіталізували 94 людини. Найбільше серед них дітей віком 0-4 роки та 5-14 років.

У центрі зазначають, що з початку епідсезону вакцинували проти грипу 544 особи, в тому числі медпрацівників – 185, дітей до 5 років – 75, осіб з групи медичного ризику – 49 та інших осіб – 235.

Також у вірусологічній лабораторії з початку епідсезону обстежили 862 особи, із них у 183 випадків результати були позитивними. Серед виявлених збудників – віруси грипу А, грипу А(H3), парагрип, аденовіруси, риновіруси, RS-віруси, метапневмовіруси, а також коронавірус.

Крім того, у медичних закладах Миколаєва за допомогою експрес-тестів зафіксували 1 випадок грипу A.

Нагадаємо, що В Україні зафіксували перший випадок нового субваріанту коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада».

