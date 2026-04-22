«Цикада» вже в Україні: зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом

В Україні зафіксували перший випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада».

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

Новий варіант вірусу підтвердили фахівці Центр громадського здоров’я України під час лабораторного дослідження, яке дозволяє розшифрувати геном вірусу та визначити наявні мутації. Виявлення субваріанту свідчить про здатність національної системи громадського здоров’я оперативно відстежувати появу нових штамів.

У світі про субваріант «Цикада» вперше повідомили наприкінці 2024 року. Наразі його поширення зафіксовано вже у 23 країнах. За оцінками Всесвітня організація охорони здоров’я, цей варіант не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику або здатності спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Симптоми «Цикади» залишаються типовими для COVID-19:

нежить;

підвищена температура;

кашель;

головний біль;

втома;

втрата нюху або смаку;

інколи — подразнення очей або висипи.

Фахівці наголошують: вакцинація й надалі залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 та можливих ускладнень. У разі появи симптомів рекомендується звернутися до лікаря.

